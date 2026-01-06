मदन राठौड़ ने वीबी - जी राम जी को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- उन्हें राम नाम से आपत्ति है

BJP की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 'विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन' (वीबी - जी राम जी) के नाम पर विरोध जताने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि कांग्रेस को राम नाम पर ही आपत्ति है। राठौड़ ने यहां पार्टी...

नेशनल डेस्क: BJP की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 'विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन' (वीबी - जी राम जी) के नाम पर विरोध जताने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि कांग्रेस को राम नाम पर ही आपत्ति है। राठौड़ ने यहां पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि 'कांग्रेस को राम नाम से ही आपत्ति है।' उन्होंने कहा कि भाजपा ने रोजगार और आजीविका मिशन में विकसित भारत जोड़ते हुए नया कानून बनाया, तो इसमें विपक्ष को ऐतराज नहीं होना चाहिए।

भाजपा नेता ने कहा, ''योजनाओं के नाम तो कांग्रेसियों ने स्वयं ने बदले और अपने एक ही परिवार के लोगों को खुश करने के लिए उनके नाम से योजनाएं शुरू कर दीं।'' उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना का नाम राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना किया, फिर मनमोहन सरकार ने नरेगा और मनरेगा किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आवास योजना का नाम ग्रामीण आवास योजना से बदल कर इंदिरा आवास योजना कर दिया। राठौड़ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, ''इन्होंने हर योजना में गांधी-नेहरू परिवार का नाम जोड़ने का काम किया, करीब 600 योजनाओं के नाम इन कांग्रेसियों ने बदले जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसी भी योजना का नाम अपने या किसी के नाम पर जोड़ने की बजाए सेवा, सनातन से जोड़ने का काम किया है।''

पार्टी प्रवक्ता के अनुसार राठौड़ ने कहा कि रोजगार योजना के इस नए कानून से न केवल जरूरतमंद लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि विकसित भारत के लिए विकसित ग्राम पंचायत बनाने के अभियान को गति भी मिलेगी। राठौड़ ने कहा कि भाजपा गांव और गरीब के कल्याण को प्राथमिकता देती है। इस कानून के माध्यम से गांव के जरूरतमंद गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा और गांव में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होगा। इससे गांव विकसित होंगे और विकसित भारत के साथ कदमताल कर सकेंगे। राठौड़ ने आरोप लगाया कि राज्य से कांग्रेस के सांसदों ने अपने 'राजनीतिक आकाओं' को खुश करने के लिए सांसद निधि का बिना वजह इस्तेमाल किया जो उनकी क्षेत्र की जनता के साथ धोखाधड़ी है।