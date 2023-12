Telangana Results 2023: जश्न में डूबी कांग्रेस, कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के पोस्टर पर डाला दूध, फोड़े पटाखे

नेशनल डेस्क: तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सुबह आठ बजे से जारी है। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच टक्कर चल रही है। भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, कांग्रेस 57 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीआरएस 29 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा भाजपा 6 सीटों पर आगे चल रही है और सीपीआई के पास 1 सीट है। 119 सीटों पर चुनाव जीतने के लिए बहुमत का आंकड़ा 60 है। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता देख समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है।



सोनिया गांधी के पोस्टर पर डाला दूध

कांग्रेस समर्थकों को हैदराबाद में राज्य पार्टी प्रमुख रेवंत रेड्डी के आवास के बाहर पटाखे फोड़ते और नारे लगाते देखा गया। न्यूज एजेंसी एएनआई पर कांग्रेस समर्थकों का जश्न मनाने का वीडियो सामने आया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी सांसद राहुल गांधी और राज्य पार्टी प्रमुख रेवंत रेड्डी वाले पोस्टर पर दूध डाला क्योंकि पार्टी राज्य में अपनी बढ़त बनाए हुए है। चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों के अनुसार, पार्टी अब तक राज्य की कुल 119 सीटों में से 57 पर आगे चल रही है।

#WATCH | #TelanganaElection2023 | Congress workers pour milk on a poster featuring Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi, party MP Rahul Gandhi and state party chief Revanth Reddy as the party continues its lead in the state.



