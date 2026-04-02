कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ECHS में कमियों को उठाया, केंद्र पर पूर्व सैनिकों के कल्याण की अनदेखी का आरोप लगाया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS) के कामकाज पर चिंता जताई, और आरोप लगाया कि रिटायर्ड सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में गंभीर कमियाँ हैं।

नेशनल डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS) के कामकाज पर चिंता जताई, और आरोप लगाया कि रिटायर्ड सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में गंभीर कमियाँ हैं। जनसंसद' कार्यक्रम में घायल पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत का हवाला देते हुए, गांधी ने देरी से होने वाले रीइम्बर्समेंट, दवाओं की कमी और पैनल में शामिल अस्पतालों द्वारा इलाज से इनकार जैसी समस्याओं को उजागर किया।







फेसबुक पर एक पोस्ट में, कांग्रेस सांसद ने लिखा, "कुछ दिन पहले, मैं 'जनसंसद' (संसद) में पूर्व सैनिकों से मिला - वे लोग जो देश की रक्षा करते हुए ड्यूटी के दौरान घायल हुए थे। उन्होंने पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS) में गंभीर कमियों को उजागर किया, जैसे कि रीइम्बर्समेंट में देरी, दवाओं की कमी, अस्पतालों द्वारा इलाज से इनकार, या बकाया भुगतान न होने के कारण योजना से बाहर कर दिया जाना।" "7.2 मिलियन से अधिक पूर्व सैनिक और उनके परिवार अपनी स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों के लिए इस योजना पर निर्भर हैं।



जब मैंने संसद में यह मुद्दा उठाया, तो मोदी सरकार ने मेरे सवालों से बचने की कोशिश की। सरकार के पास बकाया भुगतान के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, और न ही उसने देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण दिया है - बस यह स्वीकार किया है कि ऐसी देरी होती है," पोस्ट में कहा गया। राहुल गांधी ने बकाया भुगतान पर डेटा की कमी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा उजागर की गई फंडिंग की कमियों को सही ठहराने में विफलता के लिए सरकार की और आलोचना की, साथ ही सेवारत सैनिकों की विकलांगता पेंशन पर प्रस्तावित कराधान का भी विरोध किया।







CAG ने हाल ही में पाया कि ECHS को पर्याप्त फंडिंग नहीं मिल रही है; फिर भी, सरकार ने यह बताने से इनकार कर दिया कि हमारे पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक फंड क्यों आवंटित नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने विकलांग पूर्व सैनिकों के लिए कर छूट के संबंध में मेरे सवाल को भी नज़रअंदाज़ कर दिया। इस बीच, वित्त विधेयक में प्रस्ताव है कि यदि कोई सैनिक सेवा में बने रहने का विकल्प चुनता है, तो उसकी विकलांगता पेंशन पर कर लगेगा। यह कदम उन सैनिकों को दंडित करने जैसा है जो देश की सेवा करना जारी रखते हैं। हमारे बहादुर सशस्त्र बल देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। सरकार को कम से कम उन्हें वह सम्मान और समर्थन तो देना ही चाहिए जिसके वे वास्तव में हकदार हैं," पोस्ट में कहा गया।