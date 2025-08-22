किडनी के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है ये दूध, जानिए कौन सा दूध है फायदेमंद

दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि गाय का दूध ज़्यादा फायदेमंद है या भैंस का? दोनों में पोषक तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन शरीर की ज़रूरतों और सेहत के हिसाब से इनके प्रभाव अलग-अलग हो सकते हैं। खासकर जब बात...

नेशनल डेस्कः दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि गाय का दूध ज़्यादा फायदेमंद है या भैंस का? दोनों में पोषक तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन शरीर की ज़रूरतों और सेहत के हिसाब से इनके प्रभाव अलग-अलग हो सकते हैं। खासकर जब बात पाचन, एनर्जी और किडनी की सेहत की हो, तो दूध का चुनाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

गाय का दूध

गाय के दूध में फैट और प्रोटीन की मात्रा कम होती है, जिससे यह हल्का होता है और आसानी से पच जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, जिन लोगों को गैस, एसिडिटी या अपच जैसी समस्याएं रहती हैं, उनके लिए गाय का दूध ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन A और कैल्शियम मौजूद होता है, जो हड्डियों को मज़बूती और आंखों की सेहत के लिए लाभकारी है।

भैंस का दूध

भैंस के दूध में गाय के मुकाबले अधिक फैट और प्रोटीन होता है। यही वजह है कि यह दूध गाढ़ा और क्रीमी होता है। इसका स्वाद भी थोड़ा अलग और मज़ेदार होता है। यह दूध उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है जो भारी काम करते हैं, जिम जाते हैं या बॉडी बिल्डिंग जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। लेकिन इसकी भारी प्रकृति के कारण इसे पचाने में थोड़ा समय लग सकता है।

किडनी के मरीजों के लिए कौन-सा दूध?

सफदरजंग अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग में कार्यरत डॉ. अनुज मित्तल के अनुसार, भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण यह किडनी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी किडनी पहले से ही कमजोर है। वहीं, गाय का दूध हल्का होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी कम होती है, जिससे यह किडनी पर कम असर डालता है। यही कारण है कि किडनी से संबंधित रोगियों को आमतौर पर गाय का दूध पीने की सलाह दी जाती है।

अगर दूध पीने के बाद आपको पेट में भारीपन, गैस या अपच की शिकायत होती है, तो गाय का दूध आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। यह पेट पर बोझ नहीं डालता और जल्दी पच जाता है। हालांकि, यदि आपका पाचन तंत्र मज़बूत है और कोई विशेष दिक्कत नहीं है, तो आप भैंस का दूध भी आराम से पी सकते हैं।