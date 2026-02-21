दिल्ली में सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने डिलिवरी ब्वॉय को कुचला, मौके पर ही मौत

दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में शुक्रवार देर रात एक और दुखद सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक डिलिवरी ब्वॉय की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, युवक अपनी बाइक से ऑर्डर डिलीवरी के लिए जा रहा था, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी।

नेशनल डेस्क: दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में शुक्रवार देर रात एक और दुखद सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक डिलिवरी ब्वॉय की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, युवक अपनी बाइक से ऑर्डर डिलीवरी के लिए जा रहा था, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार काफी दूर जाकर गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।



कार की हालत देखकर अंदाजा भीषण का टक्कर

हादसे के बाद पुलिस ने कार और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। हादसे के दृश्य और कार की हालत देखकर ही टक्कर की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कार के सभी एयरबैग खुल गए थे और उसका अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इस बात से स्पष्ट है कि वाहन की रफ्तार बेहद तेज थी।



ड्राइवर नशे में था, हिरासत में लिया गया

पुलिस के अनुसार, कार का ड्राइवर नशे की हालत में था। हादसे के समय मौजूद लोगों ने बताया कि वह वाहन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था और इसी कारण यह भीषण दुर्घटना हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।



दुर्घटना से परिवार और आसपास के लोग सदमे में

हादसे के बाद डिलिवरी ब्वॉय का परिवार और आसपास के लोग सदमे में हैं। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों से जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि नशे में गाड़ी चलाना और तेज रफ्तार वाहन इस तरह की घटनाओं की मुख्य वजह हैं।



पुलिस ने जारी की चेतावनी

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क पर सतर्क रहें और तेज रफ्तार वाहन या नशे में गाड़ी चलाने वाले चालकों से दूरी बनाकर रखें। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ड्राइविंग नियमों का कड़ाई से पालन करना जरूरी है।