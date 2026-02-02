Free Laptop Scheme: दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, अब इन छात्राओं को मिलेगा मुफ्त लैपटॉप, जानें आवेदन का तरीका

दिल्ली में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए राहत और प्रोत्साहन भरी खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने और उनकी आगे की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना को मंजूरी दे दी है।

नेशनल डेस्क: दिल्ली में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए राहत और प्रोत्साहन भरी खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने और उनकी आगे की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत CBSE बोर्ड से कक्षा 10वीं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि यह पहल छात्रों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मददगार साबित होगी।



मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना है योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन छात्रों को सम्मान और संसाधन देना है, जिन्होंने कक्षा 10वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। योजना के अनुसार हर शैक्षणिक सत्र में 1200 छात्रों का चयन किया जाएगा। चयनित छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले लैपटॉप दिए जाएंगे, जिनकी कीमत 60 हजार रुपये से अधिक बताई जा रही है। इस पूरी योजना के लिए दिल्ली सरकार ने करीब 7.5 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।



कौन ले सकता है योजना का लाभ

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो दिल्ली के स्थायी निवासी हैं और जिन्होंने CBSE बोर्ड से नियमित स्कूल के माध्यम से कक्षा 10वीं की परीक्षा पास की हो। इसके साथ ही छात्र का नाम कक्षा 10वीं की मेरिट सूची में शीर्ष 1200 में होना जरूरी है। चयनित छात्रों के लिए कक्षा 11वीं में प्रवेश लेना भी अनिवार्य शर्त रखी गई है, तभी वे इस योजना के पात्र माने जाएंगे।



छात्राओं को भी मिलेगा बराबर अवसर

दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि इस योजना में लड़के और लड़कियों के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो छात्राएं मेरिट सूची में स्थान बनाती हैं और सभी पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं, उन्हें भी मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से छात्राओं में डिजिटल शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी और वे पढ़ाई के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी।



बिना आवेदन होगा छात्रों का चयन

मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना के लिए छात्रों को किसी तरह का अलग से आवेदन नहीं करना होगा। CBSE कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद मेरिट के आधार पर शीर्ष 1200 छात्रों की सूची तैयार की जाएगी। चयनित छात्रों को एक विशेष कार्यक्रम के जरिए लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर छात्रों से संबंधित दस्तावेज स्कूल के माध्यम से जमा कराए जा सकते हैं।



योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना के तहत चयनित छात्रों से कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, जिनमें दिल्ली का आधार कार्ड, कक्षा 10वीं की मार्कशीट, कक्षा 11वीं में प्रवेश का प्रमाण और स्कूल का पहचान पत्र शामिल है। दिल्ली सरकार का मानना है कि यह योजना राजधानी के छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाएगी और शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए नए अवसर खोलेगी।