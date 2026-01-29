दिल्ली के पांच स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी

दिल्ली में बृहस्पतिवार सुबह पांच स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली जिसके बाद स्कूल परिसरों को खाली कराया गया और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गहन तलाशी ली।

नेशनल डेस्क: दिल्ली में बृहस्पतिवार सुबह पांच स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली जिसके बाद स्कूल परिसरों को खाली कराया गया और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गहन तलाशी ली। दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग ने पुष्टि की कि दिल्ली छावनी स्थित लॉरेटो कॉन्वेंट, चित्तरंजन पार्क के डॉन बोस्को तथा आनंद निकेतन और द्वारका में स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूलों को बम की धमकी मिली है।

वहीं, दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय ने अभिभावकों को एक संदेश भेजकर घटना के बारे में सूचित किया है। इसी के साथ पुलिस और दमकल विभाग को तुरंत सूचित करने के बाद परिसर को खाली कराया जा रहा है तथा बारीकी से जांच की जा रही है। दमकल सेवा के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हमारी टीम मौके पर मौजूद हैं और मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, हालांकि तलाशी अभियान जारी है।'' सरदार पटेल विद्यालय के प्रशासन ने अभिभावकों को सूचित किया कि सुबह एक धमकी मिली थी जिसके तुरंत बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। बाद में स्कूल ने संदेश जारी कर कहा, ‘‘परिसर पूरी तरह से सुरक्षित है।

छात्रों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज कक्षाएं सामान्य रूप से चलेंगी।'' पुलिस सूत्रों के अनुसार, परिसरों की जांच के लिए स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ते और श्वान दस्ते को तैनात किया गया। एहतियात के तौर पर कुछ स्कूलों में छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। पुलिस अब इन धमकियों के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।