अगर आप भी करना चाहते हो अपनी Reels Viral तो इन जगहों पर जाना न भूलें, जानें कौन सा है Perfect Points?

25 Dec, 2025

delhi s insta worthy spots where your reels will go viral in just one click

सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई चाहता है कि उसकी फोटो और रील परफेक्ट दिखे लेकिन एक बेहतरीन रील सिर्फ अच्छे कैमरे से नहीं बल्कि एक शानदार बैकग्राउंड से बनती है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या यहां घूमने आए हैं और अपने इंस्टाग्राम पेज को प्रोफेशनल और...

Best Places in Delhi for Reels : सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई चाहता है कि उसकी फोटो और रील परफेक्ट दिखे लेकिन एक बेहतरीन रील सिर्फ अच्छे कैमरे से नहीं बल्कि एक शानदार बैकग्राउंड से बनती है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या यहां घूमने आए हैं और अपने इंस्टाग्राम पेज को प्रोफेशनल और सुंदर बनाना चाहते हैं तो दिल्ली की गलियों में ऐसे कई स्पॉट छिपे हैं जो आपकी रील में चार चांद लगा देंगे। आइए जानते हैं दिल्ली की उन जगहों के बारे में जो फोटोग्राफी और सिनेमैटिक वीडियो के लिए बेस्ट मानी जाती हैं:

1. हुमायूं का मकबरा (Humayun’s Tomb)

अगर आपको कल्चरल और रॉयल वाइब पसंद है तो हुमायूं का मकबरा आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ की मुगल वास्तुकला और ऊंचे गुंबद आपकी रील को एक ऐतिहासिक टच देते हैं। यहां एथनिक या भारतीय पोशाक (कुर्ता या साड़ी) पहनकर जाएं इससे फोटो काफी आकर्षक आती है।

PunjabKesari

2. चंपा गली (Champa Gali)

साकेत के पास स्थित यह जगह अपनी रंग-बिरंगी लाइट्स और छोटे कैफे के लिए मशहूर है। यह जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो क्यूट और कोजी (Cozy) बैकग्राउंड ढूंढ रहे हैं। यहां का स्वादिष्ट खाना और सेल्फी स्पॉट आपकी शाम बना देंगे।

3. सुंदर नर्सरी (Sunder Nursery)

हुमायूं के मकबरे के ठीक पास स्थित सुंदर नर्सरी प्रकृति प्रेमियों की पहली पसंद है। यहां आपको सुंदर फूल, झील और फाउंटेन (फव्वारे) देखने को मिलेंगे। यहां का शांत माहौल और चारों तरफ की हरियाली आपकी वीडियो में एक पॉजिटिव वाइब जोड़ती है।

PunjabKesari

4. हौज खास विलेज (Hauz Khas Village)

अगर आप अपनी रील को किसी संजय लीला भंसाली की फिल्म जैसा लुक देना चाहते हैं तो हौज खास के किले और झील के पास जरूर जाएं। यहां की पुरानी दीवारें और पास की झील सिनेमैटिक शॉट्स के लिए बेहतरीन हैं।

PunjabKesari

5. लोधी गार्डन (Lodhi Garden)

लोधी गार्डन उन लोगों के लिए है जो शांति और इतिहास का मेल चाहते हैं। यहां बने पुराने मकबरे और उनके बीच फैली हरियाली फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन फ्रेम तैयार करती है।

PunjabKesari

6. कनॉट प्लेस (Connaught Place - CP)

दिल्ली का दिल कहा जाने वाला CP अपने सफेद खंभों और औपनिवेशिक (Colonial) वास्तुकला के लिए जाना जाता है। अगर आप ओल्ड मनी (Old Money) या क्लासिक लुक में फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो कनॉट प्लेस के इनर सर्किल से बेहतर कुछ नहीं।

