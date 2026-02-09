iPhone 17e : Apple फरवरी में लॉन्च कर सकता है सबसे सस्ता iPhone, जानिए क्या होंगे फीचर्स

Apple जल्द अपना नया बजट स्मार्टफोन iPhone 17e लॉन्च कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फोन फरवरी में आ सकता है और इसकी कीमत पिछले मॉडल के आसपास रहने की उम्मीद है। इसमें नई A19 चिप, MagSafe सपोर्ट और बेहतर नेटवर्क टेक्नोलॉजी मिल सकती है। कम कीमत में...

नेशनल डेस्क : Apple अपने नए एंट्री-लेवल स्मार्टफोन iPhone 17e को जल्द बाजार में उतार सकता है। यह फोन खास तौर पर उन यूजर्स के लिए तैयार किया जा रहा है, जो iPhone का अनुभव चाहते हैं लेकिन ज्यादा महंगे Pro मॉडल पर खर्च नहीं करना चाहते। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple इस बार कम कीमत में ज्यादा फीचर्स देने की रणनीति पर काम कर रहा है। iPhone 17e को मौजूदा iPhone 16e के मुकाबले बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है। इसमें नया प्रोसेसर, बेहतर नेटवर्क टेक्नोलॉजी और कुछ ऐसे फीचर्स मिल सकते हैं, जो अब तक सिर्फ महंगे iPhone मॉडल्स में देखने को मिलते थे।

कीमत में बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन वैल्यू होगी ज्यादा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple iPhone 17e की कीमत को पिछली जनरेशन के आसपास ही रख सकता है। अमेरिका में इसकी अनुमानित कीमत 599 डॉलर बताई जा रही है। भारतीय करेंसी में यह करीब 54 हजार रुपये के आसपास बैठती है।

भारत में इसकी लॉन्च कीमत लगभग 59,900 रुपये हो सकती है, जो iPhone 16e के लॉन्च प्राइस के करीब होगी। यानी कीमत लगभग वही रहेगी, लेकिन फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में फोन कहीं ज्यादा दमदार होगा। Apple का मकसद बजट iPhone सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत करना है।

A19 चिप के साथ मिलेगा फ्लैगशिप जैसा परफॉर्मेंस

iPhone 17e की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाली नई A19 चिप हो सकती है। यही प्रोसेसर iPhone 17 सीरीज के अन्य मॉडल्स में भी इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है, तो यह पहली बार होगा जब Apple अपने एंट्री-लेवल iPhone में फ्लैगशिप-लेवल प्रोसेसर देगा। इससे फोन की स्पीड, गेमिंग परफॉर्मेंस, मल्टीटास्किंग और AI आधारित फीचर्स पहले से कहीं बेहतर हो जाएंगे। परफॉर्मेंस के मामले में यह iPhone 16e और उससे पहले के e मॉडल्स से काफी आगे निकल सकता है।

e सीरीज में पहली बार मिलेगा MagSafe सपोर्ट

iPhone 16e में MagSafe सपोर्ट की कमी को लेकर कई यूजर्स ने नाराजगी जाहिर की थी। अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि iPhone 17e में MagSafe सपोर्ट दिया जा सकता है। इस फीचर के आने से यूजर्स MagSafe वायरलेस चार्जर, मैग्नेटिक वॉलेट और अन्य एक्सेसरीज़ को सीधे फोन से जोड़ सकेंगे। इससे न सिर्फ वायरलेस चार्जिंग आसान होगी, बल्कि Apple के एक्सेसरी इकोसिस्टम का पूरा फायदा भी मिलेगा। यह फीचर iPhone 17e को ज्यादा प्रीमियम फील देने में मदद करेगा।

नया मॉडेम और बेहतर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी

iPhone 17e में नेटवर्किंग के लिए Apple के खुद के बनाए गए नए कंपोनेंट्स दिए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें C1X मॉडेम और N1 नेटवर्किंग चिप शामिल हो सकती है। Apple पिछले कुछ समय से अपने इन-हाउस मॉडेम पर काम कर रहा है और e सीरीज में इसका इस्तेमाल एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे नेटवर्क स्टेबिलिटी बेहतर होगी, कॉल क्वालिटी सुधरेगी और बैटरी की खपत भी कम हो सकती है।

डिजाइन में नहीं होंगे बड़े बदलाव

डिजाइन के मामले में iPhone 17e में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। Apple इसे एक सिंपल लेकिन भरोसेमंद अपग्रेड के तौर पर पेश कर सकता है, जिसमें फोकस परफॉर्मेंस, फीचर्स और वैल्यू पर होगा, न कि नए डिजाइन पर।

बजट iPhone खरीदने वालों के लिए अच्छा मौका

अगर आप लंबे समय से एक ऐसा iPhone खरीदने की सोच रहे हैं जो ज्यादा महंगा न हो लेकिन परफॉर्मेंस और फीचर्स में मजबूत हो, तो iPhone 17e आपके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। कीमत लगभग वही रखते हुए Apple इसमें ज्यादा ताकतवर हार्डवेयर और प्रीमियम फीचर्स देने की तैयारी में है।