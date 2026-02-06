स्मार्ट चश्मों से जासूसी! चोरी-छिपे लड़कियों के Private Video हो रहे लीक, होटल और पार्क से लेकर सब जगह पर...

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 06 Feb, 2026 01:10 PM

विज्ञान का वरदान अब महिलाओं की निजता (Privacy) के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। हाल के दिनों में 'स्मार्ट ग्लासेस' (Smart Glasses) के दुरुपयोग के ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने सुरक्षा और कानून पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़कों, मेट्रो और कैफे में...

Smart Glasses Privacy Risks : विज्ञान का वरदान अब महिलाओं की निजता (Privacy) के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। हाल के दिनों में 'स्मार्ट ग्लासेस' (Smart Glasses) के दुरुपयोग के ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने सुरक्षा और कानून पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़कों, मेट्रो और कैफे में लोग स्टाइलिश चश्मा पहनकर महिलाओं से बात करते हैं लेकिन असल में वे बिना अनुमति के उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं।

पिक-अप आर्टिस्ट और धोखे का जाल

स्मार्ट ग्लासेस को हाथों को फ्री रखने और वॉयस असिस्टेंट जैसी सुविधाओं के लिए बनाया गया था लेकिन अब इनका इस्तेमाल 'साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन' के लिए हो रहा है। खुद को 'पिक-अप आर्टिस्ट' कहने वाले लोग सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं से हल्की-फुल्की बातचीत या तारीफ करते हैं। महिला को लगता है कि यह एक सामान्य मुलाकात है जबकि चश्मे में छिपा कैमरा उनकी हर हरकत और आवाज को रिकॉर्ड कर रहा होता है।इन वीडियो को बाद में भद्दे कमेंट्स और हैशटैग्स के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाता है जिससे महिलाओं को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है।

दुनिया भर से आती खौफनाक खबरें

कानून की सुस्ती और भारत का हाल

स्मार्ट ग्लासेस का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि मोबाइल फोन की तरह इनका कैमरा दिखाई नहीं देता। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में सार्वजनिक जगहों पर वीडियो बनाना अभी भी पूरी तरह गैर-कानूनी नहीं है। भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP Act) में भी सार्वजनिक स्थानों पर रिकॉर्डिंग को लेकर सख्त नियम नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति कैफे या मेट्रो में आपकी रिकॉर्डिंग कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। वर्तमान में वीडियो हटवाने का कोई सीधा कानूनी अधिकार आम नागरिक के पास नहीं है।

खुद को कैसे बचाएं?

चूंकि कानून अभी इस नई तकनीक से पीछे है इसलिए महिलाओं को खुद अलर्ट रहना होगा:

यह भी पढ़ें: Pregnent Ladies हो जाएं अलर्ट! तेजी से बढ़ रहा इस बीमारी का खतरा, मामूली थकान को न करें Ignore नहीं तो...