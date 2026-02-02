Main Menu

Amazon Account Block Alert: अमेजन ने यूजर्स को दी बड़ी चेतावनी! एक छोटी सी गलती और हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा आपका अकाउंट, जानिए वजह

02 Feb, 2026

amazon has issued a major warning to users one small mistake and your account

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन आजकल हर स्मार्टफोन का आम हिस्सा बन चुका है। करोड़ों यूजर्स रोज़ाना अमेजन पर शॉपिंग करते हैं और इसके ऐप के जरिए ऑर्डर, रिटर्न, कैंसिलेशन और रिफंड जैसी सेवाओं का फायदा उठाते हैं। लेकिन अब अमेजन ने ऐसे यूजर्स के लिए चेतावनी...

नेशनल डेस्क: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन आजकल हर स्मार्टफोन का आम हिस्सा बन चुका है। करोड़ों यूजर्स रोज़ाना अमेजन पर शॉपिंग करते हैं और इसके ऐप के जरिए ऑर्डर, रिटर्न, कैंसिलेशन और रिफंड जैसी सेवाओं का फायदा उठाते हैं। लेकिन अब अमेजन ने ऐसे यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है, जो इन सुविधाओं का गलत इस्तेमाल लगातार करते हैं। कंपनी ने साफ किया है कि अगर कोई यूजर लगातार रिटर्न, कैंसिलेशन या रिफंड पॉलिसी का उल्लंघन करता है, तो उसका अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है। अमेजन लगातार अपनी रिटर्न एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। नई चेतावनी से यह स्पष्ट हो गया है कि अब प्लेटफॉर्म उन कस्टमर्स पर सख्त कदम उठाएगा, जो बार-बार और असामान्य तरीके से प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं।

अमेजन ने किन गलत आदतों की ओर इशारा किया है
कंपनी ने बताया कि अजीब रिटर्न व्यवहार में शामिल हैं: बार-बार और जल्दी-जल्दी आइटम रिटर्न करना, आइटम डिलीवरी के बाद रिटर्न करना, डोरस्टेप पर डिलीवरी लेने से इंकार करना, और नॉन-रिफंडेबल प्रोडक्ट्स के लिए रिफंड मांगना। हालांकि, एक या दो रिटर्न को समस्या नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर किसी यूजर का रिटर्न रेट लगातार अधिक रहता है, तो अमेजन उसकी गतिविधियों पर निगरानी करेगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि अमेजन का सिस्टम लंबे समय का व्यवहार ट्रैक करता है। इसका मतलब यह है कि कोई यूजर अगर एक ही प्रोडक्ट के कई वेरिएंट मंगाकर ज्यादातर ‘item no longer needed’ कहकर रिटर्न करता है, तो वह अमेजन की नजर में आ सकता है, भले ही आइटम सही तरीके से वापस किए गए हों।

अमेजन क्यों कर रहा है यह सख्ती
रिटर्न ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए महंगा साबित होता है। हर रिटर्न में लॉजिस्टिक खर्च, क्वालिटी चेक, रीपैकेजिंग, रीसेल घाटा और डिस्पोज़ल जैसे खर्च शामिल होते हैं। लगातार बढ़ते रिटर्न से अमेजन की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही है और प्लेटफॉर्म पर मौजूद सेलर्स पर भी असर पड़ता है। अमेजन का उद्देश्य यह है कि कस्टमर्स रिटर्न को शॉपिंग का हिस्सा समझें, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल न करें।

अगर अकाउंट ब्लॉक हो गया तो क्या होगा
अगर चेतावनी के बाद भी यूजर सावधान नहीं होता और अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो अमेजन रिटर्न और रिफंड के अधिकार सीमित कर सकता है या अकाउंट को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है। अकाउंट ब्लॉक होने पर ऑर्डर, रिफंड, अमेजन पे बैलेंस, गिफ्ट कार्ड और प्राइम, म्यूजिक जैसी अन्य सर्विसेज तक पहुंच भी खत्म हो सकती है। कुछ मामलों में ब्लॉक किए गए खातों को बहाल करना भी मुश्किल होता है। इसलिए, अमेजन यूजर्स को सलाह दी जा रही है कि वे रिटर्न और रिफंड पॉलिसी का सही तरीके से इस्तेमाल करें और लगातार गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार से बचें। यह न केवल अकाउंट सुरक्षित रखेगा, बल्कि प्लेटफॉर्म पर सही और आसान शॉपिंग अनुभव बनाए रखने में भी मदद करेगा।

