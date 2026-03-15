दिल्ली को मिलेगा सुपर मेडिकल हब; CM रेखा गुप्ता ने AIIMS की तर्ज़ पर एक इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा

दिल्ली सरकार ने दिल्ली के कुछ प्रमुख सरकारी मेडिकल संस्थानों गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट (DSCI), और राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल (RGSSH) को मिलाकर, उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की तर्ज़ पर...

नेशनल डेस्क: दिल्ली सरकार ने दिल्ली के कुछ प्रमुख सरकारी मेडिकल संस्थानों गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट (DSCI), और राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल (RGSSH) को मिलाकर, उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की तर्ज़ पर एक एकीकृत स्वायत्त संस्थान के रूप में विकसित करने का फ़ैसला किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, इसके साथ ही, इंस्टीट्यूट ऑफ़ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज़ (IHBAS) को भविष्य में NIMHANS-2 के रूप में विकसित किया जाएगा, जो मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोसाइंस के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र होगा।



इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए हाल ही में दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान, राजधानी के प्रमुख सरकारी मेडिकल संस्थानों को एकीकृत करके एक मज़बूत और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसका मुख्य ज़ोर मौजूदा संसाधनों के बेहतर उपयोग और दिल्ली में विश्व-स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर था।



मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों का वैज्ञानिक और कुशल उपयोग ज़रूरी है। CMO के अनुसार, CM गुप्ता ने कहा, "विभिन्न संस्थानों को एकीकृत करने से डॉक्टरों, विशेषज्ञों, मेडिकल उपकरणों और बुनियादी ढाँचे का बेहतर उपयोग हो सकेगा, और साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि मरीज़ों को अधिक व्यवस्थित और उन्नत उपचार मिल सके।" बैठक में अस्पतालों में बिस्तरों की मौजूदा क्षमता और मरीज़ों के बढ़ते दबाव की भी समीक्षा की गई।







अधिकारियों ने बताया कि राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की कुल क्षमता 650 बिस्तरों की है, लेकिन फ़िलहाल वहाँ केवल लगभग 250 बिस्तर ही चालू हैं, जिससे लगभग 400 बिस्तर बेकार पड़े हैं। दूसरी ओर, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और GTB अस्पताल, दोनों ही अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा मरीज़ों का बोझ संभाल रहे हैं। GTB अस्पताल, जिसकी मूल क्षमता लगभग 1,400 बिस्तरों की है, फ़िलहाल 1,500 से ज़्यादा बिस्तरों के साथ काम कर रहा है।



मरीज़ों के आँकड़े भी GTB अस्पताल पर पड़ रहे दबाव को उजागर करते हैं। अस्पताल में हर साल 14 लाख से ज़्यादा OPD विज़िट दर्ज की जाती हैं, जबकि लगभग 95,000 मरीज़ों को इनपेशेंट (IPD) देखभाल मिलती है। इस बीच, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट लगभग 1.27 लाख OPD मरीज़ों को संभालता है, और राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में लगभग 2.87 लाख OPD मरीज़ आते हैं। ये आँकड़े दिखाते हैं कि जहाँ GTB हॉस्पिटल पर मरीज़ों का बहुत ज़्यादा बोझ है, वहीं कुछ अस्पतालों में अभी भी खाली क्षमता मौजूद है; इससे बेहतर तालमेल और संसाधनों के सही इस्तेमाल की ज़रूरत साफ़ होती है।



गुप्ता ने कहा कि एक बार जब ये संस्थान आपस में जुड़ जाएँगे, तो सुपर-स्पेशियलिटी सेवाएँ अस्पतालों के बीच ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से बाँटी जाएँगी, जिससे यह पक्का होगा कि मरीज़ों को सबसे सही विशेषज्ञ देखभाल मिले। CMO के अनुसार, राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, रूमेटोलॉजी और क्लिनिकल हीमेटोलॉजी जैसी सेवाओं को और मज़बूत करेगा।







दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट कैंसर देखभाल का मुख्य केंद्र बन जाएगा, जहाँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, पैलिएटिव केयर और रेडियो-इमेजिंग जैसी सेवाएँ एक जगह इकट्ठा की जाएँगी। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक्स, इंटरनल मेडिसिन, ENT, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी और ऑप्थल्मोलॉजी जैसे मुख्य विभागों को मज़बूत करना जारी रखेगा। समीक्षा में यह भी पता चला कि कई अस्पतालों के पास पहले से ही आधुनिक मेडिकल उपकरण मौजूद हैं, लेकिन विशेषज्ञ कर्मचारियों की कमी और संसाधनों के बिखरे होने के कारण, उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।



राजीव गांधी हॉस्पिटल में आधुनिक ब्रोंकोस्कोपी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जबकि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में रेडियोथेरेपी के लिए इस्तेमाल होने वाला लीनियर एक्सीलरेटर मौजूद है। राजीव गांधी हॉस्पिटल में कैथ लैब और इको लैब की सुविधाएँ भी हैं, जबकि GTB हॉस्पिटल में बोन बैंक है। इस एकीकृत प्रणाली के तहत, सरकार का लक्ष्य इन महँगी मेडिकल तकनीकों के बीच बेहतर तालमेल और उनका सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। CM ने कहा कि इस पहल का व्यापक लक्ष्य दिल्ली में विश्व-स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएँ बनाना और राजधानी को देश में मेडिकल उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनाना है।



उन्होंने यह भी घोषणा की कि दिल्ली सरकार बेंगलुरु के प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (NIMHANS) की तर्ज पर इंस्टीट्यूट ऑफ़ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (IHBAS) को विकसित करने की योजना बना रही है। इस संस्थान को "NIMHANS-2" के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना के हिस्से के तौर पर, IHBAS अपनी 75 एकड़ खाली ज़मीन GTB हॉस्पिटल को सौंप देगा।







इस ज़मीन का इस्तेमाल एक बड़ा एकीकृत मेडिकल संस्थान बनाने के लिए किया जाएगा, जो मुख्य स्वास्थ्य संस्थानों को एक ही प्रणाली के तहत एक साथ लाएगा। वर्तमान में, IHBAS परिसर लगभग 111.69 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका एक बड़ा हिस्सा भविष्य के विस्तार के लिए उपलब्ध है। परिसर का लगभग 19.9 एकड़ क्षेत्र तो केवल मौजूदा अस्पताल भवन ने ही घेरा हुआ है।



मुख्यमंत्री के अनुसार, संस्थान के अंदर कई इमारतें काफी पुरानी हो चुकी हैं और उनकी हालत बहुत खराब हो गई है। नई एकीकरण परियोजना के तहत, इन पुरानी इमारतों की जगह धीरे-धीरे आधुनिक स्वास्थ्य सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर ले लेगा। इस ज़मीन का इस्तेमाल नए हॉस्टल, पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जैसी आधुनिक लैब्स, साथ ही मेडिकल शिक्षा और ट्रेनिंग को मज़बूत बनाने के लिए ऑडिटोरियम और लेक्चर थिएटर बनाने के लिए भी किया जाएगा।



सरकार का व्यापक लक्ष्य इन चारों संस्थानों को एक साथ लाना और दिल्ली को मेडिकल क्षेत्र में उत्कृष्टता का एक राष्ट्रीय केंद्र बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से न केवल मरीज़ों को विश्व-स्तरीय विशेष इलाज मिलेगा, बल्कि यह दिल्ली को देश में मेडिकल रिसर्च और शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान भी दिलाएगी।