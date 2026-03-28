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भारत में लॉन्च से पहले बढ़ी iPhone 18 Pro Max की मांग, बेहतरीन कैमरा, तेज परफॉर्मेंस होंगे फीचर्स; इतनी है कीमत

Edited By Updated: 28 Mar, 2026 03:05 PM

demand for iphone 18 pro max surges ahead of india launch features to include e

Gadget News: भारत में प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है। Apple का नया फ्लैगशिप फोन iPhone 18 Pro Max अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, लेकिन इसकी चर्चा हर जगह हो रही है।

Gadget News: भारत में प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है। Apple का नया फ्लैगशिप फोन iPhone 18 Pro Max अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, लेकिन इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। लीक्स और रिपोर्ट्स के अनुसार यह फोन महंगा होने के साथ-साथ नए और बेहतर फीचर्स के साथ आएगा। यही वजह है कि लोग इसे खरीदने के लिए पहले ही उत्साहित हैं।

कीमत 1.5 लाख रुपये से ऊपर
रिपोर्ट्स के अनुसार iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत भारत में 1.5 लाख रुपये से ऊपर हो सकती है। यह इसे अल्ट्रा-प्रीमियम कैटेगरी में रखता है। पिछले Pro Max मॉडल्स ने भारत में काफी लोकप्रियता हासिल की है। भले ही कीमत ज्यादा हो, लेकिन लोग इसके परफॉर्मेंस, कैमरा और ब्रांड वैल्यू के कारण इसे खरीदने से नहीं हिचकते।

बेहतरीन कैमरा, तेज परफॉर्मेंस होंगे फीचर्स
फोन की बढ़ती मांग के पीछे इसके संभावित फीचर्स हैं। उम्मीद है कि iPhone 18 Pro Max में बेहतरीन कैमरा, तेज परफॉर्मेंस और ऑन-डिवाइस AI फीचर्स होंगे। Apple का प्रीमियम डिजाइन और लंबे समय तक मिलने वाला सॉफ्टवेयर सपोर्ट इसे और आकर्षक बनाता है। सोशल मीडिया पर लगातार आने वाली लीक्स और चर्चाएं भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ा रही हैं।

भारत में प्रीमियम स्मार्टफोन की मांग तेजी से बढ़ रही है। iPhone के पिछले Pro और Pro Max मॉडल्स की सफलता ने यह दिखाया है कि भारतीय ग्राहक अब केवल कीमत नहीं, बल्कि वैल्यू, ब्रांड और अनुभव को भी महत्व देते हैं। अगर यही ट्रेंड जारी रहा, तो iPhone 18 Pro Max भारत में लॉन्च के बाद भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है।

लॉन्च की उम्मीद
Apple आमतौर पर नए iPhone को सितंबर में लॉन्च करता है। iPhone 18 Pro Max भी संभवतः सितंबर 2026 में आएगा। जैसे-जैसे लॉन्च नजदीक आएगा, इसके फीचर्स और कीमत की जानकारी और स्पष्ट होगी।

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