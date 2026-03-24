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'Dhurandhar 2' का वर्ल्डवाइड 'कलेक्शन ब्लास्ट'! 5 दिन में 750 करोड़ का आंकड़ा पार, Ranveer Singh ने रचा इतिहास

Edited By Updated: 24 Mar, 2026 09:58 AM

dhurandhar 2 is the first hindi film to cross rs 500 crore in just 5 days

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों सिर्फ एक ही नाम की गूंज है— 'धुरंधर 2'। जासूसी और एक्शन से भरपूर इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा के कमाई के सारे समीकरण बदल दिए हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि अगर कंटेंट दमदार हो तो दर्शक थिएटरों...

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 5 : बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों सिर्फ एक ही नाम की गूंज है— 'धुरंधर 2'। जासूसी और एक्शन से भरपूर इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा के कमाई के सारे समीकरण बदल दिए हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि अगर कंटेंट दमदार हो तो दर्शक थिएटरों को स्टेडियम बना देते हैं।

5 दिनों का महा-कलेक्शन

फिल्म ने अपने पहले ही दिन 102 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक ओपनिंग लेकर सबको चौंका दिया था। ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार मात्र 5 दिनों के अंदर फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन 500 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है।

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दिन-वार कमाई का गणित:

और ये भी पढ़े

  • पहला दिन: 102 करोड़ (ओपनिंग डे धमाका)

  • दूसरा दिन: ~80 करोड़

  • तीसरा दिन: 113 करोड़ (रविवार की छलांग)

  • चौथा दिन: 114.85 करोड़

  • पांचवां दिन: 65 करोड़ (वर्किंग डे होने के बावजूद शानदार)

  • पेड प्रीव्यू: 43 करोड़ रुपये

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वर्ल्डवाइड कलेक्शन: 800 करोड़ के करीब

भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों (US, UK, और खाड़ी देश) में भी रणवीर सिंह का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन महज 5 दिनों में 750 से 800 करोड़ रुपये के बीच पहुंच गया है। ट्रेड पंडितों का मानना है कि यह फिल्म बहुत जल्द 1000 करोड़ क्लब में शामिल होकर अपनी पहली फिल्म (धुरंधर - 1300 करोड़) का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है।

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फिल्म की कहानी और दमदार स्टार कास्ट

फिल्म की सफलता की सबसे बड़ी वजह इसकी कसी हुई कहानी है। रणवीर सिंह एक भारतीय जासूस की भूमिका में हैं जो पाकिस्तान के खतरनाक मिशन के बीच भारत को अहम जानकारियां भेजते हैं।

  • रणवीर सिंह: करियर की सबसे बड़ी हिट और अब तक का सर्वश्रेष्ठ अभिनय।

  • सपोर्टिंग कास्ट: संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और राकेश बेदी ने अपने किरदारों से फिल्म में जान फूंक दी है।

  • आदित्य धर: उरी और धुरंधर के बाद आदित्य ने एक बार फिर साबित किया कि वे बड़े स्केल की एक्शन फिल्में बनाने के उस्ताद हैं।

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क्यों खास है यह फिल्म?

  1. रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार: 113 साल के हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे तेज 500 करोड़ नेट कमाने वाली फिल्म।

  2. एक्शन और थ्रिलर: जासूसी और देशभक्ति का ऐसा मेल जो दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखता है।

  3. रणवीर का नया अवतार: चॉकलेटी बॉय और खिलजी के बाद अब 'सुपर स्पाई' के रूप में रणवीर ने सबको प्रभावित किया है।

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