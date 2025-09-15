Main Menu

DJ बाबू... ये क्या कर दिया! पाकिस्तानी राष्ट्रगान की जगह बजा दिया ‘जलेबी बेबी’ गाना, Video Viral

15 Sep, 2025

dj babu played jalebi baby song instead of pakistani national anthem

बीते दिन भारत- पाकिस्तान के बीच हुआ एशिया कप 2025 का मुकाबला काफी रोमांचक था। इस मैच भारत ने पाकिस्तान को 7 विकट से हरा कर एक शानदार जीत हासिल की।

नेशनल डेस्क: बीते दिन भारत- पाकिस्तान के बीच हुआ एशिया कप 2025 का मुकाबला काफी रोमांचक था। इस मैच भारत ने पाकिस्तान को 7 विकट से हरा कर एक शानदार जीत हासिल की। इस मैच से पहले हुए टॉस को पाकिस्तान ने जीत बल्लेबाज़ी चुनी। भारतीय गेंदबाजों ने उनके फैसले को गलत साबित कर दिया। दुबई में हुए इस मैच की शुरुआत में ही एक बड़ी गड़बड़ी हो गई। मैच शुरु होने से पहले बजने वाले राष्ट्रीय गान के समय डीजे ने जलेबी बेबी गाना चला दिया, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना। आइए जानते हैं पूरा मामला-

<

>

नेशनल एंथम बजाने के समय हुई बड़ी चूक

मैच से पहले जब दोनों टीमें अपने राष्ट्रगान के लिए मैदान में मौजूद थीं, तब एक बड़ी गड़बड़ी हो गई। पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने राष्ट्रगान 'कौमी तराना' के लिए तैयार थे, लेकिन डीजे ने गलती से जेसन डेरुलो और टेशर का गाना 'जलेबी बेबी' बजा दिया। यह सुनकर पाकिस्तानी खिलाड़ी और स्टेडियम में मौजूद दर्शक हैरान रह गए। जल्द ही इस गलती को सुधार लिया गया और सही राष्ट्रगान बजाया गया।

ये भी पढ़ें- Wakf Amendment Act : Supreme Court का बड़ा फैसला- वक्फ कानून की 5 साल वाली 'प्रैक्टिसिंग मुस्लिम' होने वाली शर्त को किया खारिज

 

पहले भी हो चुकी है ऐसी घटनाएं

यह पहली बार नहीं है जब क्रिकेट मैच में इस तरह की गलती हुई हो। चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान भी लाहौर में गलती से भारत का राष्ट्रगान बजा दिया गया था। इसके अलावा 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एक मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान की जगह भारत का राष्ट्रगान 'जन गण मन' बजा दिया गया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ था।

 

 

