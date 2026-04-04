तमिलनाडु चुनाव: DMK के KN नेहरू ने तिरुचिरापल्ली पश्चिम में प्रचार किया, विकास कार्यों पर ज़ोर दिया

तमिलनाडु के मंत्री और DMK उम्मीदवार, KN नेहरू ने शनिवार को तिरुचिरापल्ली पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के तहत भीमा नगर इलाके में प्रचार किया और मतदाताओं से उन्हें समर्थन देने की अपील की। उनके साथ पार्टी के सदस्य भी थे, जिन्होंने राज्य विधानसभा चुनावों से...

नेशनल डेस्क: तमिलनाडु के मंत्री और DMK उम्मीदवार, KN नेहरू ने शनिवार को तिरुचिरापल्ली पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के तहत भीमा नगर इलाके में प्रचार किया और मतदाताओं से उन्हें समर्थन देने की अपील की। उनके साथ पार्टी के सदस्य भी थे, जिन्होंने राज्य विधानसभा चुनावों से पहले जनता से बातचीत की और वोट मांगे। प्रचार के दौरान, नेहरू, जो तिरुचिरापल्ली पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, ने जिले में पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला, जिसमें एक नया बस स्टैंड और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।

उन्होंने मतदाताओं से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि DMK तमिलनाडु में सत्ता में वापस आएगी ताकि कल्याणकारी और विकास योजनाओं को लागू करना जारी रखा जा सके। "DMK सरकार ने तिरुचिरापल्ली के विकास के लिए विभिन्न विकास योजनाएं लागू की हैं। विशेष रूप से, इस जिले में तमिलनाडु के किसी भी अन्य जिले की तुलना में अधिक परियोजनाएं और विकास कार्य किए गए हैं।

खासकर त्रिची पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में, एक नया बस स्टैंड और कई अन्य विकास परियोजनाएं पूरी की गई हैं। आपके (लोगों के) समर्थन से, DMK तमिलनाडु में जीत हासिल करेगी, सत्ता में वापस आएगी, और विभिन्न कल्याणकारी और विकास योजनाओं को लागू करना जारी रखेगी," उन्होंने कहा। तमिलनाडु में आगामी चुनाव 23 अप्रैल को एक ही चरण में होंगे, और वोटों की गिनती 4 मई को निर्धारित है। यह चुनाव कुल 234 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा।

DMK 164 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और तमिलनाडु में AIADMK के नेतृत्व वाले NDA के खिलाफ 'सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस' (धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन) का नेतृत्व कर रही है। राज्य में मुख्य चुनावी मुकाबला द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के नेतृत्व वाले 'सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस' (SPA) और AIADMK के नेतृत्व वाले NDA के बीच होने की उम्मीद है। हालांकि, अभिनेता से राजनेता बने विजय इसे त्रिकोणीय मुकाबले में बदलने की कोशिश करेंगे।

एक दिन पहले, नेहरू ने पार्टी के 2026 विधानसभा चुनाव अभियान को तेज़ कर दिया था, और पार्टी कार्यकर्ताओं से श्रीरंगम में जीत सुनिश्चित करने का आग्रह किया था, क्योंकि यह राज्य में सत्ता वापस पाने की "राजनीतिक रूप से निर्णायक" कुंजी बनी हुई है। पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए, नेहरू ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे श्रीरंगम से DMK के उम्मीदवार एस. दुरईराज को भारी बहुमत से जीत दिलाएं।

"DMK अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन एक बार फिर सत्ता संभालेंगे। श्रीरंगम राजनीतिक रूप से एक निर्णायक निर्वाचन क्षेत्र है; ऐतिहासिक रूप से, यहाँ की जीत तमिलनाडु में सरकार बनने का संकेत मानी जाती रही है। दुरईराज की जीत न केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता होगी, बल्कि यह पार्टी नेतृत्व की सामूहिक जीत भी होगी। मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि वे उन्हें भारी बहुमत से जीत दिलाएं," उन्होंने कहा।