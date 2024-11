डोमिनिका में PM मोदी देश के टॉप अवार्ड से सम्मानित, बोले-" ये मेरे देश की 140 करोड़ जनता को समर्पित" (Video)

International Desk: डोमिनिका ने कोविड-19 महामारी के दौरान इस कैरेबियाई राष्ट्र को दी गई मदद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के योगदान और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाने के उनके समर्पण के लिए प्रधानमंत्री मोदी को देश के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री को बुधवार को भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने ‘‘डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर'' प्रदान किया। मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं इसे भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करता हूं।''

🚨 Now, PM Modi Honoured with Dominica's Highest National Award for his leadership & contribution during Covid-19 pandemic 🔥



– World recognizing PM Modi's work can caused Heartburns in liberals 🎯 pic.twitter.com/pWPRDfEOvF