  • बरेली छावनी के गौरव को निखारने की दिशा में बड़ा कदम, डॉ. तनु जैन और GOC की बैठक में बनी रूपरेखा

Edited By Anu Malhotra,Updated: 18 Aug, 2025 02:19 PM

आज डॉ. तनु जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बरेली छावनी एवं GOC []]]पूरा नाम/पद] के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में छावनी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, सौंदर्यीकरण एवं ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने हेतु अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श...

नेशनल डेस्क: आज डॉ. तनु जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बरेली छावनी एवं GOC [पूरा नाम/पद] के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में छावनी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, सौंदर्यीकरण एवं ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने हेतु अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।

बैठक में मुख्य रूप से निम्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई:

1.युद्ध स्मारक (War Memorial) का निर्माण/उन्नयन – सैनिकों के शौर्य और बलिदान को समर्पित भव्य स्मारक का निर्माण, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा।
2.चौकों का सौंदर्यीकरण – छावनी क्षेत्र के प्रमुख चौकों को देशभक्ति एवं सांस्कृतिक धरोहर की झलक देने वाले आकर्षक स्मृति चौकों के रूप में विकसित किया जाएगा।
3.हरियाली व वृक्षारोपण अभियान – पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए छावनी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण एवं सौंदर्यीकरण कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

इन पहलों के माध्यम से बरेली छावनी को एक आधुनिक, हरित और गौरवशाली परिसर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक का समापन इस विश्वास के साथ हुआ कि सेना एवं प्रशासन के संयुक्त प्रयास से यह क्षेत्र देशभक्ति, पर्यावरण संवेदनशीलता और सांस्कृतिक विरासत का उत्कृष्ट उदाहरण बनेगा।

– डॉ. तनु जैन
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
बरेली छावनी

