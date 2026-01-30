फिर कांपी धरती, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में महसूस किए भूकंप के हल्के झटके

तमिलनाडु के विरुधुनगर, श्रीविल्लिपुत्तूर और आसपास के इलाकों में बृहस्पतिवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भूकंपों की निगरानी करने वाली सरकारी एजेंसी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के एक अधिकारी ने बताया कि...

नेशनल डेस्क: तमिलनाडु के विरुधुनगर, श्रीविल्लिपुत्तूर और आसपास के इलाकों में बृहस्पतिवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भूकंपों की निगरानी करने वाली सरकारी एजेंसी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के एक अधिकारी ने बताया कि विरुधुनगर और आसपास के इलाकों में रात करीब नौ बजकर छह मिनट पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान के अनुसार, रात करीब नौ बजकर छह मिनट पर 3 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र कोच्चि से 167 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में व तिरुचिरापल्ली से 185 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। भूकंप के बाद निवासी अपने घरों से बाहर निकलकर मुख्य सड़क पर जमा हो गए। इस बीच, सोशल मीडिया पर निवासियों ने अपने अनुभव साझा किए। एक निवासी एन. योगराज ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘हां, मुझे कुछ सेकंड के लिए कंपन महसूस हुआ।'' एक अन्य निवासी एन. किशोर कुमार ने बताया कि उन्हें भी भूकंप के झटके महसूस हुए।