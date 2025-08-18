Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Air India Flight: दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट रनवे पर फिसली, सांसद समेत सैकड़ों यात्री अंदर सवार

Air India Flight: दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट रनवे पर फिसली, सांसद समेत सैकड़ों यात्री अंदर सवार

Edited By Anu Malhotra,Updated: 18 Aug, 2025 07:21 AM

emergency landing emergency landing air india flight ai 504

देश में इन दिनों हवाई यात्राएं यात्रियों के लिए तनाव का कारण बनती जा रही हैं। आए दिन विमानों में तकनीकी खामियों की वजह से उड़ानों का रद्द होना, देरी से टेकऑफ या इमरजेंसी लैंडिंग जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला शनिवार रात का है, जब कोच्चि से...

नेशनल डेस्क: देश में इन दिनों हवाई यात्राएं यात्रियों के लिए तनाव का कारण बनती जा रही हैं। आए दिन विमानों में तकनीकी खामियों की वजह से उड़ानों का रद्द होना, देरी से टेकऑफ या इमरजेंसी लैंडिंग जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला शनिवार रात का है, जब कोच्चि से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 504 अचानक टेकऑफ से ठीक पहले तकनीकी दिक्कत में फंस गई। इस फ्लाइट में कांग्रेस सांसद हिबी ईडन और राज्यसभा सांसद जेबी मथर समेत दर्जनों यात्री सवार थे।

टेकऑफ से पहले हुआ बड़ा तकनीकी झटका
कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (CIAL) के अनुसार, टेकऑफ रोल के दौरान विमान में तकनीकी गड़बड़ी महसूस की गई। पायलट ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए तुरंत विमान को रोक दिया और रनवे से वापस पार्किंग एरिया में ले गया। इसके बाद इंजीनियरिंग टीम ने जांच की और तकनीकी समस्या की पुष्टि के बाद उड़ान को रद्द करने का फैसला लिया गया।

सांसदों ने बताई अपनी आपबीती
इस फ्लाइट में सवार लोकसभा सांसद हिबी ईडन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर अपना अनुभव साझा करते हुए लिखा: “AI 504 फ्लाइट के साथ कुछ असामान्य हुआ। ऐसा लगा जैसे विमान रनवे पर फिसल गया हो। टेकऑफ नहीं हो सका। एयर इंडिया ने इसे रद्द कर दिया और रात 1 बजे एक नई उड़ान की घोषणा की, जिसकी बोर्डिंग अब तक शुरू नहीं हुई है। आज यह तीसरी फ्लाइट है जो AOG (Aircraft on Ground) हो गई है।”

राज्यसभा सांसद जेबी मथर ने भी जानकारी दी कि पायलट ने बाद में घोषणा की कि विमान उड़ान भरने के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं है। यात्रियों को दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट करने की बात कही गई, लेकिन यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा।

एयर इंडिया की सफाई और माफी
एयर इंडिया ने घटना पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया और एयरपोर्ट स्टाफ की सहायता उपलब्ध कराई गई। हालांकि, एयरलाइन की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कुल कितने यात्री इस उड़ान में सवार थे।

लगातार तकनीकी गड़बड़ियों से चिंतित यात्री
इस महीने में यह तीसरा मौका है जब एयर इंडिया की किसी फ्लाइट में AOG की स्थिति बनी है। यात्रियों की शिकायत है कि बार-बार तकनीकी खामियों के चलते यात्रा का अनुभव बेहद खराब हो रहा है। फ्लाइट की अनिश्चितता के कारण न केवल लोग मानसिक तनाव में हैं, बल्कि जरूरी योजनाएं और कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहे हैं।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!