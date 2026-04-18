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टेलीविजन इंडस्ट्री को बड़ा झटका: मशहूर टीवी एक्टर का कैंसर से निधन, अभिनेत्री सीमा जी नायर ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

Edited By Updated: 18 Apr, 2026 09:01 AM

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siddharth venugopal: मलयालम टेलीविजन इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मशहूर टीवी एक्टर सिद्धार्थ वेणुगोपाल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। बता दें कि पिछले दो सालों से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे। सिद्धार्थ के अचानक चले...

Siddharth Venugopal: मलयालम टेलीविजन इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मशहूर टीवी एक्टर सिद्धार्थ वेणुगोपाल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। बता दें कि पिछले दो सालों से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे। सिद्धार्थ के अचानक चले जाने से उनके फैंस और पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है।

सिद्धार्थ के निधन की जानकारी अभिनेत्री सीमा जी नायर ने एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। सीमा पिछले दो सालों से एक ढाल की तरह सिद्धार्थ के साथ उनकी बीमारी में साथ देने खड़ी रही और उनके इलाज में हर संभव मदद कर रही थीं। उन्होंने अपने नोट में लिखा, "सारी उम्मीदें खत्म हो गईं... सिद्धार्थ अब उस दुनिया में चले गए हैं जहां कोई दर्द नहीं है। मैं उसे बचाने के लिए लगातार लड़ती रही, लेकिन शायद भगवान को उनकी तकलीफ और मंजूर नहीं थी।" अभिनेता किशोर सत्या ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सीमा जी नायर के सेवा भाव की सराहना की और बताया कि इंडस्ट्री ने हमेशा सिद्धार्थ की जरूरतों में साथ दिया।

कौन थे सिद्धार्थ वेणुगोपाल?
सिद्धार्थ त्रिशूर के चलाकुडी के रहने वाले थे। उन्हें 'कस्तूरीमन' और 'भाग्यजातकम्' जैसे सुपरहिट मलयालम सीरियल्स के जरिए घर-घर में अपनी पहचान बनाई। बचपन से ही अभिनय का शौक रखने वाले सिद्धार्थ ने कॉलेज के दिनों में थिएटर से शुरुआत की थी। उन्होंने एक प्रेजेंटर (एंकर) के तौर पर भी काम किया और फिर टीवी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। सिद्धार्थ के परिवार में उनकी माँ और एक छोटा भाई है। उनके पिता का निधन कुछ साल पहले ही हो गया था, जिसके बाद अब सिद्धार्थ के जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

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