यूरोप को उस मानसिकता से बाहर आना होगा कि उसकी समस्या दुनिया की समस्या है : जयशंकर

नई दिल्लीः विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत के चीन के साथ रिश्ते असहज हैं, लेकिन हम इनके प्रबंधन में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने यूरोप के उस विचार को खारिज कर दिया कि अगर चीन के साथ भारत की समस्या बढ़ती है तब यूक्रेन पर भारत के रूख के कारण उसे वैश्विक समर्थन प्राप्त करने में परेशानी आ सकती है।

