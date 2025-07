दर्दनाक हादसा: नशे में धुत ड्राइवर ने ऑडी कार से 5 लोगों को रौंदा, नशे में था ड्राइवर

नेशनल डेस्क: दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक दर्दनाक और भयावह हादसा सामने आया है। मंगलवार देर रात करीब 1:45 बजे एक तेज रफ्तार सफेद रंग की ऑडी कार ने फुटपाथ पर सो रहे पांच लोगों को रौंद दिया। यह सभी मजदूर राजस्थान के रहने वाले थे जो दिल्ली में रोज़ी-रोटी के लिए मेहनत कर रहे थे। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। पुलिस के अनुसार, आरोपी ड्राइवर की पहचान उत्सव शेखर (उम्र 40 वर्ष) के रूप में हुई है जो द्वारका इलाके का निवासी है। हादसे के वक्त वह पूरी तरह नशे में था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल जांच में भी यह स्पष्ट हो गया है कि उत्सव शराब के नशे में था। इस हादसे में घायल हुए लोगों की पहचान लाधी (40), उनकी 8 वर्षीय बेटी बिमला, पति साबामी उर्फ चिरमा (45), राम चंदर (45) और उनकी पत्नी नारायणी (35) के रूप में हुई है। ये सभी लोग दिल्ली में मजदूरी कर किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रहे थे और रोज की तरह रात को फुटपाथ पर सो रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार बहुत तेज गति में थी और बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थी। चालक का संतुलन बिगड़ा और कार सीधे फुटपाथ पर चढ़ गई। वहां सो रहे लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही कार ने एक के बाद एक सभी को रौंद दिया।

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। सभी घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टर लगातार इलाज कर रहे हैं। खासकर बच्ची बिमला की हालत चिंताजनक बताई जा रही है।



#WATCH | Delhi | People sleeping on the footpath, near the Indian Oil Petrol Pump, in front of Shiva Camp, Vasant Vihar, were crushed by an Audi car. The victims are Ladhi (age 40 years), Bimla (age 8 years), Sabami (age 45 years), Narayani (age 35 years), and Ramchander (age 45… https://t.co/sgGWg4qLW9 pic.twitter.com/HGFdb4Feb3 — ANI (@ANI) July 13, 2025