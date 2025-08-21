Main Menu

Child marriage In India: इन राज्यों में आज भी हो रहे हैं बाल विवाह, सिर्फ इतनी उम्र में ही कर दी जाती हैं शादियां

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 21 Aug, 2025 09:33 AM

नेशनल डेस्क। भारत जो एक तरफ तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है वहीं दूसरी ओर बाल विवाह जैसी पुरानी सामाजिक कुप्रथा आज भी कई हिस्सों में जारी है। कानून के मुताबिक भारत में लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल तय है लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों में कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। इस प्रथा के पीछे गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक दबाव और पुरानी परंपराएं जैसे कई कारण हैं।

बाल विवाह की स्थिति: कौन से राज्य सबसे आगे?

हाल के सर्वे और रिपोर्टों से पता चलता है कि कुछ राज्यों में बाल विवाह की स्थिति बेहद चिंताजनक है।

कम उम्र में शादी के कारण लड़कियों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और वे शारीरिक व मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होतीं।

सरकार के प्रयास: क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है:

  1. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (PCMA): यह कानून बाल विवाह को अवैध घोषित करता है और इसमें दोषियों के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

  2. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना: यह योजना लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।

  3. बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल: यह एक नया पोर्टल है, जिसके जरिए लोग सीधे बाल विवाह की शिकायत कर सकते हैं।

  4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: इस नीति का उद्देश्य लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वे जल्दी शादी के खिलाफ खड़े हो सकें।

भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में है बाल विवाह

यह समस्या सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई देशों में भी बाल विवाह एक बड़ी समस्या है। नाइजर में 75% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। अफगानिस्तान में 15 साल की उम्र में शादी हो सकती है जबकि ईरान में 13 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 15 साल है।

