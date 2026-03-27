दिल्ली में बड़ा हादसा: घर में लगी आग से 5 लोग झुलसे, इलाके में मची अफरा-तफरी

Edited By Mansa Devi,Updated: 27 Mar, 2026 11:25 AM
उत्तर दिल्ली के त्रिनगर इलाके में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ जब एक घर की तीसरी मंजिल में आग लग गई। इस हादसे में पांच लोग झुलस गए।
नेशनल डेस्क: उत्तरी दिल्ली के त्रिनगर इलाके में शुक्रवार सुबह एक घर की तीसरी मंजिल में आग लगने से पांच लोग झुलस गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आग का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है और इसकी जांच की जा रही है। आग लगते ही घर में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन दमकल और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थिति पर काबू पाया गया। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सभी पांचों घायल गंभीर तो हैं, लेकिन उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है।
अधिकारी के अनुसार, अग्निशमन सेवा को सुबह सात बजकर 10 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद घटना स्थल पर दमकल की तीन गाड़ियां, केशव पुरम थाने की टीम और एक एंबुलेंस को भेजा गया। उन्होंने बताया कि पांचों घायलों को उपचार के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया है।