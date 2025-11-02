Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Cricketer Died: भारतीय क्रिकेट जगत को बड़ा झटका: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर का सड़क हादसे में निधन

Cricketer Died: भारतीय क्रिकेट जगत को बड़ा झटका: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर का सड़क हादसे में निधन

Edited By Updated: 02 Nov, 2025 11:06 AM

former india cricketer rajesh banik died former indian all rounder

भारत के उभरते सितारों में गिने जाने वाले पूर्व ऑलराउंडर राजेश बानिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। पश्चिम त्रिपुरा के आनंदनगर में हुए सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। 40 वर्षीय बानिक, जिन्होंने भारत की अंडर-19 टीम के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेला था,...

नेशनल डेस्क: भारत के उभरते सितारों में गिने जाने वाले पूर्व ऑलराउंडर राजेश बानिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। पश्चिम त्रिपुरा के आनंदनगर में हुए सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। 40 वर्षीय बानिक, जिन्होंने भारत की अंडर-19 टीम के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेला था, अपनी प्रतिभा और सादगी के लिए पहचाने जाते थे। उनके निधन की खबर से भारतीय क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

कैसे हुआ हादसा
जानकारी के मुताबिक, राजेश बानिक अपने गृहनगर आनंदनगर में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। हादसे के बाद उन्हें गंभीर हालत में अगरतला के GBP हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। बानिक ने घरेलू क्रिकेट में त्रिपुरा की ओर से कई यादगार पारियां खेलीं।

एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर की अधूरी कहानी
राजेश बानिक का क्रिकेट सफर बेहद प्रेरणादायक रहा। उन्होंने 2002-03 के रणजी सीजन में त्रिपुरा के लिए डेब्यू किया था। अपने करियर के दौरान उन्होंने 42 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने 1469 रन बनाए और 6 अर्धशतक जमाए। अंडर-19 वर्ल्ड कप में उन्होंने इरफान पठान और अंबाती रायडू जैसे नामी खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया — वो दौर जब भारत का भविष्य क्रिकेटर बनना उनके जैसे युवाओं का सपना था।

और ये भी पढ़े

त्रिपुरा क्रिकेट असोसिएशन ने जताया दुख
त्रिपुरा क्रिकेट असोसिएशन के सचिव सुब्रत डे ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा, “यह बहुत बड़ी क्षति है। राजेश सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि एक शानदार इंसान और बेहतरीन टैलेंट स्काउट थे। उन्होंने कई युवा खिलाड़ियों को पहचाना और आगे बढ़ने में मदद की। उनका जाना हमारे लिए अपूरणीय नुकसान है।”

खिलाड़ी से चयनकर्ता तक का सफर
खेल से संन्यास लेने के बाद बानिक ने क्रिकेट प्रशासन से जुड़कर युवा खिलाड़ियों को गाइड करने का जिम्मा संभाला। उन्हें त्रिपुरा की अंडर-16 टीम का चयनकर्ता बनाया गया था। उनके साथियों के अनुसार, वे न सिर्फ एक अनुशासित खिलाड़ी थे बल्कि मैदान के बाहर भी एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते थे।

 क्रिकेट परिवार में शोक की लहर
इरफान पठान और कई पूर्व भारतीय खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर राजेश को श्रद्धांजलि दी। क्रिकेट जगत में यह एक बार फिर याद दिलाने वाला क्षण है कि कभी-कभी जिंदगी क्रिकेट की पिच से भी ज्यादा अनिश्चित होती है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!