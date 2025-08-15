Free JioHotstar: क्या आपके पास Jio Hotstar सब्सक्रिप्शन नहीं है? कोई बात नहीं, आज फ्री में करें एन्जॉय

स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर Jio Hotstar ने सभी यूजर्स के लिए खास उपहार दिया है। इस खास मौके पर Jio Hotstar की ओर से एक दिन का फ्री एक्सेस प्रदान किया जा रहा है। अगर आपके पास अभी तक Jio Hotstar का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप इस अवसर का लाभ उठाकर...

नेशनल डेस्क: स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर Jio Hotstar ने सभी यूजर्स के लिए खास उपहार दिया है। इस खास मौके पर Jio Hotstar की ओर से एक दिन का फ्री एक्सेस प्रदान किया जा रहा है। अगर आपके पास अभी तक Jio Hotstar का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी पसंदीदा मूवी और शोज बिना किसी चार्ज के देख सकते हैं। Jio Hotstar पर इस समय ऑपरेशन तिरंगा कैंपेन चल रहा है, जो प्रेरणादायक और सूचनात्मक कहानियों के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम करता है।

इस कैंपेन का सबसे बड़ा फायदा उन यूजर्स को होगा जो लंबे समय से Jio Hotstar पर कंटेंट का आनंद लेना चाहते थे, लेकिन सब्सक्रिप्शन न होने के कारण नहीं देख पा रहे थे। इस पहल के जरिए वे बिना पैसे खर्च किए आज पूरे दिन फ्री कंटेंट का मजा ले पाएंगे।

Jio Hotstar को फ्री में ऐसे करें एक्सेस

फ्री एक्सेस का फायदा उठाना बेहद आसान है। आपको बस अपने मोबाइल या टीवी में Jio Hotstar ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर के जरिए लॉग-इन करें। लॉग-इन होते ही आप आज पूरा दिन बिना सब्सक्रिप्शन के अपनी पसंदीदा फिल्में, शोज और अन्य कंटेंट देख सकते हैं। यह फ्री एक्सेस आज रात 11:59 बजे तक वैध रहेगा। उसके बाद फ्री एक्सेस बंद हो जाएगा और कंटेंट देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना आवश्यक होगा।