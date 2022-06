जी-7 शिखर सम्मेलनः सबको छोड़ PM मोदी से मिलने पहुंचे जो बाइडेन, वहीं राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा ने दाखिल किया नामांकन, मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में पढ़ें देश की बड़ी खबरें

नई दिल्लीः जर्मनी में चल रहे जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। सोमवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बात कर रहे थे उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद उनसे मिलने पहुंचे और उन्होंने गर्मजोशी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाया। साथ ही उन्होंने पीछे से कंधे पर हाथ भी रखा। इस दौरान दुनिया के कई देशों के प्रमुख उस जगह पर मौजूद थे। पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया।

Biden walks upto PM Modi at G7 Summit, shows bonhomie between leaders of democratic world



