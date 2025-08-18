ड्यूटी से लौट रही महिला दरोगा की 20 मिनट में दर्दनाक मौत, पुलिस महकमे में मचा मातम

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक ही रात में दो ऐसी घटनाएं सामने आईं, जिनसे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। पहली घटना में ड्यूटी से लौट रही 25 वर्षीय महिला दरोगा की सड़क हादसे में जान चली गई, जबकि दूसरी घटना में एक सिपाही द्वारा धार्मिक भावनाएं...

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक ही रात में दो ऐसी घटनाएं सामने आईं, जिनसे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। पहली घटना में ड्यूटी से लौट रही 25 वर्षीय महिला दरोगा की सड़क हादसे में जान चली गई, जबकि दूसरी घटना में एक सिपाही द्वारा धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की साख पर सवाल उठने लगे हैं।

ड्यूटी खत्म कर लौट रही महिला दरोगा की हादसे में मौत

गाजियाबाद के कविनगर थाने की शास्त्रीनगर पुलिस चौकी में तैनात 25 वर्षीय सब-इंस्पेक्टर ऋचा शर्मा रविवार देर रात ड्यूटी खत्म कर अपने किराए के कमरे की ओर जा रही थीं। लेकिन करीब 20 मिनट बाद ही एक दर्दनाक हादसे में उनकी जान चली गई।

हादसे की वजह बना आवारा कुत्ता

रात लगभग दो बजे जब ऋचा अपनी स्कूटी से कमरे की ओर बढ़ रही थीं, तभी अचानक एक कुत्ता उनकी स्कूटी के सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में ऋचा का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़ीं। हेलमेट पहनने के बावजूद सिर में गंभीर चोट लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

स्टाफ ने पहुंचाया अस्पताल, लेकिन...

आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। चौकी से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ऋचा 2023 बैच की सब-इंस्पेक्टर थीं और मूल रूप से कानपुर की रहने वाली थीं। अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। इस हादसे से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच जारी है।

2. मधुबन बापूधाम में तैनात सिपाही का विवादित वीडियो वायरल, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

दूसरी ओर, गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाने में तैनात सिपाही सोहेल खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। वीडियो में सिपाही कथित रूप से एक मंदिर में खड़ा होकर कुरआन की आयत पढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसमें वह कहता है – "अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है।"

जन्माष्टमी पर स्टेटस बना वजह विवाद की

यह वीडियो जन्माष्टमी के दिन सिपाही के व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया गया था, जिसे लेकर यूजर्स में भारी आक्रोश है। आरोप है कि यह वीडियो मंदिर के अंदर रिकॉर्ड किया गया, जिससे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। कई यूजर्स ने गाजियाबाद पुलिस को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस ने शुरू की जांच

गाजियाबाद पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सिपाही की ड्यूटी मंदिर में थी या वह निजी तौर पर वहां गया था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वीडियो का उद्देश्य क्या था और इसे किस भावना से पोस्ट किया गया।