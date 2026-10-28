गाजियाबाद: जिम ट्रेनर के प्यार में अंधी हुई पत्नी, पति को रास्ते से हटाने के लिए घर में घुसकर करवाया जानलेवा हमला

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अवैध संबंधों के चलते एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारने की साजिश रची। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा सेक्टर-1 में एक महिला ने अपने जिम ट्रेनर प्रेमी के साथ मिलकर...

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अवैध संबंधों के चलते एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारने की साजिश रची। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा सेक्टर-1 में एक महिला ने अपने जिम ट्रेनर प्रेमी के साथ मिलकर पति पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करवा दिए। गनीमत यह रही कि समय पर पड़ोसियों की नींद खुल गई और शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग निकला, जिससे पति की जान बच गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी जिम ट्रेनर और साजिश रचने वाली पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

जानिए क्या है पूरा मामला

यह पूरी घटना 26 अक्टूबर की सुबह करीब 5:15 बजे वसुंधरा सेक्टर-1 स्थित जागृति आरडब्ल्यूए सोसायटी की है। पीड़ित शशांक कंथरिया अपने घर पर मौजूद थे, और उनकी पत्नी प्रिया शर्मा रोजाना की तरह जिम जाने के लिए सुबह घर से बाहर निकल रही थीं।

इसी दौरान प्रिया का जिम ट्रेनर प्रेमी प्रताप सिंह चुपचाप घर के अंदर घुस गया और सोते या जागते हुए शशांक पर चाकू से एक के बाद एक कई वार कर दिए। अचानक हुए इस हमले से शशांक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। चीख-पुकार सुनकर आसपास के पड़ोसी तुरंत मौके पर इकट्ठा हो गए, जिसे देखकर हमलावर प्रताप वहां से फरार हो गया। इसके बाद पड़ोसियों और परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल शशांक को तुरंत अस्पताल (यशोदा मेडिसिटी) में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

जिम में शुरू हुई थी नजदीकियां और फिर बनी खौफनाक साजिश

पुलिस की पूछताछ में इस पूरे मामले की जो परतें खुलीं, उसने सभी को हैरान कर दिया। आरोपी प्रताप सिंह 'फिटनेस हेडक्वार्टर' नाम के जिम में ट्रेनर के रूप में काम करता है। शशांक की पत्नी प्रिया शर्मा पिछले 7-8 महीनों से उसी जिम में एक्सरसाइज करने जाया करती थी। जिम में वर्कआउट के दौरान दोनों की अक्सर मुलाकात होती थी, जो धीरे-धीरे नजदीकियों और फिर प्रेम प्रसंग में बदल गई।

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि प्रताप और प्रिया दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। हालांकि, इस अवैध रिश्ते की भनक प्रिया के पति शशांक को लग चुकी थी। सच सामने आने के बाद शशांक ने स्थिति को संभालते हुए दिवाली के तुरंत बाद घर (फ्लैट) बदलकर कहीं और शिफ्ट होने का फैसला किया था, ताकि यह रिश्ता खत्म हो सके।

साजिश के तहत खोला गया था घर का दरवाजा

पुलिस जांच में पता चला कि घटना से एक दिन पहले यानी 25 अक्टूबर की सुबह रनिंग के दौरान प्रताप और प्रिया की मुलाकात हुई थी। इसी दौरान दोनों ने मिलकर शशांक को रास्ते से हमेशा के लिए हटाने की खौफनाक साजिश रची।

तय योजना के मुताबिक, अगले दिन यानी 26 अक्टूबर की सुबह जब प्रिया जिम जाने के लिए निकली, तो उसने पहले से ही घर का मुख्य दरवाजा खुला छोड़ दिया था। मौका पाकर प्रताप अंदर घुसा और शशांक पर कातिलाना हमला कर दिया। इंदिरापुरम के एसीपी सूर्यबली मौर्य ने मीडिया को जानकारी दी कि पीड़ित शशांक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। आरोपी जिम ट्रेनर प्रताप सिंह और साजिशकर्ता पत्नी प्रिया शर्मा के खिलाफ Attempt to Murder और Criminal Conspiracy समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया खून से सना चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस इस मामले में दोनों की भूमिका की और गहराई से जांच-पड़ताल कर रही है।