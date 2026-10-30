पहले मेरा व्रत खुलवाओ... करवा चौथ पर पति के लिए तीन पत्नियों में छिड़ा महासंग्राम- पुलिस चौकी में हाई-वोल्टेज ड्रामा

उत्तर प्रदेश के कानपुर में करवा चौथ की पूजा सबसे पहले कौन करेगा, इसे लेकर एक व्यक्ति की तीन पत्नियों के बीच पुलिस चौकी पर ही जोरदार हंगामा हो गया। ये महिलाएं बिठूर की मंधाना पुलिस चौकी पहुंचीं और उस व्यक्ति पर अपने-अपने हक को लेकर बहस करने लगीं। हर...

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में करवा चौथ की पूजा सबसे पहले कौन करेगा, इसे लेकर एक व्यक्ति की तीन पत्नियों के बीच पुलिस चौकी पर ही जोरदार हंगामा हो गया। ये महिलाएं बिठूर की मंधाना पुलिस चौकी पहुंचीं और उस व्यक्ति पर अपने-अपने हक को लेकर बहस करने लगीं। हर पत्नी चाहती थी कि वह सबसे पहले अपने पति के साथ करवा चौथ की रस्में निभाए। पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव किया और विवाद सुलझाने की कोशिश की। काफी बातचीत के बाद, महिलाएं किसी समझौते पर पहुंच गईं।

तीन पत्नियों के बीच करवा चौथ की पूजा को लेकर विवाद

खबरों के मुताबिक, उस व्यक्ति ने कई साल पहले अपनी पहली पत्नी से शादी की थी। जब उनके कोई बच्चा नहीं हुआ, तो पहली पत्नी ने ही अपनी एक सहेली से अपने पति की दूसरी शादी करवा दी। दूसरी पत्नी से उस व्यक्ति की एक बेटी हुई। हालांकि, बाद में उसने तीसरी शादी भी कर ली।

यह विवाद करवा चौथ के दिन तब और बढ़ गया, जब तीसरी पत्नी घर पहुंची और बाकी दोनों पत्नियों से पहले अपने पति के साथ पूजा करने की जिद करने लगी। इस बात पर तीनों महिलाओं के बीच बहस हो गई, जो आखिरकार पुलिस चौकी तक पहुंच गई।

बताया जा रहा है कि पहली दो पत्नियां पुलिस चौकी के अंदर चली गईं, जबकि तीसरी पत्नी बाहर ही इंतजार करती रही। हालांकि पुलिस ने उन्हें समझौता करने में मदद की, लेकिन जब वे बाहर सड़क पर आईं, तो उनके बीच फिर से बहस हो गई।

काफी देर तक हंगामा चलता रहा, लेकिन आखिर में तीनों महिलाएं एक साथ व्रत रखने और पूजा करने के लिए राजी हो गईं। हालांकि, जब इस बारे में बिठूर के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) से संपर्क किया गया, तो उन्होंने ऐसी किसी घटना की जानकारी होने से इनकार कर दिया।