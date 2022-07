राष्ट्रपति चुनाव: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मतदान किया, मुर्मू के पक्ष में मतदान की अपील की

नेशनल डेस्क: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने देश के अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सोमवार को अपना वोट डाला। राज्य विधानसभा परिसर में मतदान के बाद सावंत ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने सभी विधायकों से राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का अनुरोध किया है।



Goa CM Pramod Sawant casts his vote in the election being held for the post of President of India in Goa assembly



"100% of people will cast votes for the Presidential elections from Goa. I am sure all votes will be cast for our candidate (Droupadi Murmu) from my state," he says pic.twitter.com/xOFyK8hAke