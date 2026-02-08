Main Menu

Gold-Silver Price Crash: सोना-चांदी में गिरावट...लेकिन शेयर बाजार ने फिर भी हुई ₹4.55 लाख करोड़ की कमाई, जानें वजह

08 Feb, 2026

बीता सप्ताह कमोडिटी बाजार के निवेशकों के लिए निराशाजनक रहा, क्योंकि सोना और चांदी अपने रिकॉर्ड ऊंचे स्तर से तेज गिरावट के साथ नीचे आ गए। लेकिन इसी दौरान शेयर बाजार ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया। महज पांच कारोबारी दिनों में शेयर बाजार में निवेश...

नेशनल डेस्क: बीता सप्ताह कमोडिटी बाजार के निवेशकों के लिए निराशाजनक रहा, क्योंकि सोना और चांदी अपने रिकॉर्ड ऊंचे स्तर से तेज गिरावट के साथ नीचे आ गए। लेकिन इसी दौरान शेयर बाजार ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया। महज पांच कारोबारी दिनों में शेयर बाजार में निवेश करने वालों की संपत्ति करीब 4.55 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई। इस कमाई में सबसे बड़ा योगदान मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का रहा, जो एक बार फिर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी रही।

सेंसेक्स की मजबूत छलांग से बढ़ी निवेशकों की दौलत
पिछले हफ्ते शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स करीब 2,857 अंक यानी 3.5 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया। इस तेजी का असर सीधे निवेशकों की संपत्ति पर पड़ा। सेंसेक्स की टॉप-10 कंपनियों में से आठ कंपनियों के मार्केट कैप में बड़ा इजाफा हुआ, जिससे निवेशकों की कुल कमाई 4.55 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कराई सबसे ज्यादा कमाई
इस तेजी में सबसे आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज रही। कंपनी का बाजार पूंजीकरण बढ़कर करीब 19.63 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। सिर्फ एक हफ्ते में ही रिलायंस के निवेशकों की संपत्ति लगभग 1.42 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई। इसी के साथ रिलायंस ने देश की सबसे मूल्यवान कंपनी का ताज एक बार फिर अपने नाम कर लिया।

बैंक, टेलीकॉम और फाइनेंस शेयरों की चमक
रिलायंस के अलावा कई बड़ी कंपनियों ने भी निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया। एलआईसी के मार्केट कैप में करीब 65 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। भारती एयरटेल की बाजार कीमत में 52 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का इजाफा हुआ। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और बजाज फाइनेंस जैसे दिग्गज शेयरों में भी अच्छी तेजी दर्ज की गई, जिससे इन कंपनियों के निवेशकों की दौलत तेजी से बढ़ी। एचडीएफसी बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों ने भी बाजार की तेजी में अच्छा योगदान दिया।

आईटी सेक्टर रहा कमजोर, TCS और Infosys को नुकसान
जहां ज्यादातर बड़ी कंपनियों ने निवेशकों को फायदा पहुंचाया, वहीं आईटी सेक्टर के दो दिग्गज शेयर बाजार की तेजी का लाभ नहीं उठा सके। टीसीएस और इंफोसिस के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। टीसीएस का मार्केट कैप करीब 88 हजार करोड़ रुपये घट गया, जबकि इंफोसिस की बाजार कीमत में भी 63 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की कमी आई।

सोना-चांदी में भारी गिरावट से निवेशक हैरान
कमोडिटी बाजार की बात करें तो सोना और चांदी दोनों ही अपने रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे आ चुके हैं। चांदी ने हाल ही में इतिहास रचते हुए एक समय 4 लाख रुपये प्रति किलो का आंकड़ा पार किया था, लेकिन अब इसमें करीब 1.70 लाख रुपये प्रति किलो की गिरावट आ चुकी है। वहीं सोना भी अपने उच्चतम स्तर से लगभग 28 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है। इस गिरावट से सोना-चांदी में निवेश करने वाले निवेशकों को बड़ा झटका लगा है।

रिलायंस बनी देश की सबसे मूल्यवान कंपनी
शेयर बाजार की हालिया तेजी के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट वैल्यू के मामले में देश की सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है। इसके बाद एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, एलआईसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर का नंबर आता है। कुल मिलाकर, जहां सोना-चांदी ने निवेशकों को निराश किया, वहीं शेयर बाजार ने बीते हफ्ते जमकर कमाई कराई।

