    Hindi News
    National
    3 February Gold/ Silver price: बड़ी गिरावट के बाद चमकी सोना-चांदी, सोना ₹5 हजार महंगा, चांदी में ₹14 हजार की जबरदस्त तेजी

3 February Gold/ Silver price: बड़ी गिरावट के बाद चमकी सोना-चांदी, सोना ₹5 हजार महंगा, चांदी में ₹14 हजार की जबरदस्त तेजी

Edited By Updated: 03 Feb, 2026 09:11 AM

mcx 3 february gold price silver price 10 gram gold price silver 1 kg price

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सोना और चांदी की कीमतों में तेज़ी देखने को मिली। 3 फरवरी 2026 को सुबह के कारोबार में सोना 3 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,48,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा। सोने की कीमत में यह तेजी 4,319 रुपये की मजबूती...

नेशनल डेस्क:  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सोना और चांदी की कीमतों में तेज़ी देखने को मिली। 3 फरवरी 2026 को सुबह के कारोबार में सोना 3 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,48,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा। सोने की कीमत में यह तेजी 4,319 रुपये की मजबूती के साथ दर्ज की गई।

वहीं चांदी की कीमतों में और भी ज़्यादा उछाल देखने को मिला। MCX पर चांदी 6 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2,50,436 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। चांदी में 14,175 रुपये की तेज़ बढ़त दर्ज की गई।

बाज़ार जानकारों के मुताबिक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, डॉलर में उतार-चढ़ाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के चलते कीमती धातुओं की कीमतों में यह मजबूती देखने को मिल रही है। निवेशक एक बार फिर सोना-चांदी को सुरक्षित विकल्प के रूप में अपना रहे हैं।

