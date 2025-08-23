केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस महीने इन राज्यों में मिलेगी एडवांस सैलरी; जानिए वजह

केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और केरल में अपने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। गणपति पूजा और ओणम त्योहारों को ध्यान में रखते हुए, दोनों राज्यों में अगस्त 2025 की सैलरी और पेंशन हर बार के मुकाबले पहले जारी की जाएगी।...

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और केरल में अपने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। गणपति पूजा और ओणम त्योहारों को ध्यान में रखते हुए, दोनों राज्यों में अगस्त 2025 की सैलरी और पेंशन हर बार के मुकाबले पहले जारी की जाएगी। इससे संबंधित ऑफिस मेमोरेंडम वित्त मंत्रालय ने इस महीने के शुरुआत में जारी किया है।



महाराष्ट्र में मिलेगा 26 अगस्त को सैलरी-पेंशन

महाराष्ट्र में गणपति उत्सव 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 26 अगस्त (मंगलवार) को अगस्त 2025 की सैलरी और पेंशन देने का निर्देश दिया है। इसमें डिफेंस, पोस्टल सर्विस, टेलीकॉम विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। यह फैसला वित्त मंत्रालय की तरफ से 22 अगस्त को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में दिया गया है।



केरल में 25 अगस्त को भुगतान

वहीं, केरल में ओणम त्योहार 4 और 5 सितंबर को मनाया जाएगा। इसके मद्देनजर केरल के केंद्रीय कर्मचारियों को अगस्त 2025 की सैलरी और पेंशन 25 अगस्त (सोमवार) को पहले ही प्रदान की जाएगी। इस निर्णय की जानकारी वित्त मंत्रालय ने 21 अगस्त को जारी ज्ञापन के माध्यम से दी। इसमें भी डिफेंस, पोस्टल सर्विस और टेलीकॉम विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। साथ ही केरल के इंडस्ट्रियल कर्मचारियों को भी इसी दिन भुगतान किया जाएगा।



भुगतान एडवांस होगा, बाद में होगा हिसाब-किताब

वित्त मंत्रालय ने बताया है कि यह भुगतान एक एडवांस पेमेंट होगा, जिसका बाद में पूरा हिसाब-किताब किया जाएगा। मंत्रालय ने आरबीआई से कहा है कि वह महाराष्ट्र और केरल के सभी बैंकों की भुगतान शाखाओं को इस निर्देश की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराए।