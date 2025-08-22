Main Menu

Amrut Bharat Express: रेल यात्रियों की बल्ले-बल्ले! दिवाली-छठ पर चलेंगी 12,000 विशेष ट्रेनें, वापसी टिकट पर 20% छूट

22 Aug, 2025

दीपावली और छठ पूजा के दौरान घर जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा ऐलान किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि इस साल त्योहारों के मौसम में 12,000 से भी ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही, यात्रियों को उनकी...

नेशनल डेस्क: दीपावली और छठ पूजा के दौरान घर जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा ऐलान किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि इस साल त्योहारों के मौसम में 12,000 से भी ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही, यात्रियों को उनकी वापसी यात्रा पर 20% की छूट भी मिलेगी, ताकि उन्हें लौटने में कोई परेशानी न हो।

रेल मंत्री ने बिहार के उपमुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर यह फैसला लिया है। उनका कहना है कि इस कदम से लाखों यात्रियों को आसानी से अपने घर आने-जाने में मदद मिलेगी।

क्या हैं खास इंतजाम?
12,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें: ये ट्रेनें 13 से 26 अक्टूबर के बीच आने और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापसी यात्रा करने वालों के लिए चलाई जाएंगी।
20% छूट: इन ट्रेनों में वापसी की टिकट पर यात्रियों को 20% की छूट मिलेगी, जिससे उनका सफर और भी किफायती हो जाएगा।
नई अमृत भारत एक्सप्रेस: गया से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की जाएंगी।
नई सर्किट ट्रेन: बौद्ध स्थलों को जोड़ने के लिए एक नई सर्किट ट्रेन भी चलाई जाएगी, जो वैशाली, हाजीपुर, सोनपुर, पटना, राजगीर, गया और कोडरमा जैसे महत्वपूर्ण शहरों से होकर गुज़रेगी।
नए रेल प्रोजेक्ट: बक्सर-लखीसराय रेलखंड को चार लाइनों का बनाया जाएगा और पटना के चारों ओर एक रिंग रेलवे सिस्टम भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, सुल्तानगंज और देवघर को भी रेल से जोड़ा जाएगा।

