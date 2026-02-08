Google का बड़ा अलर्ट, करीब एक अरब Android यूजर्स का फोन हो सकता है हैक; जानें वजह

Edited By Mehak, Updated: 08 Feb, 2026 04:40 PM

नेशनल डेस्क : Google ने Android यूजर्स को लेकर बड़ा सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि Android 12 या उससे पुराने वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोन अब आगे कोई नया सिक्योरिटी अपडेट नहीं करे पाएंगे। इसका मतलब है कि ये फोन अब मालवेयर, स्पायवेयर और हैकिंग अटैक के लिए ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। दुनियाभर में करीब एक अरब Android यूजर्स इस जोखिम वाले क्षेत्र में हैं। अगर आपका फोन Android 13 या उससे ऊपर अपडेट नहीं कर सकता, तो गूगल उसे बदलने की सलाह दे रहा है।

Android 12 के बाद बंद हुए सिक्योरिटी अपडेट

Android 12 या उससे पुराने वर्जन वाले स्मार्टफोन अब आधिकारिक सिक्योरिटी पैच नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि सिस्टम की कमजोरियों को ठीक नहीं किया जाएगा और हैकिंग या डेटा चोरी का खतरा बढ़ जाएगा।

सिक्योरिटी अपडेट पाने वाले वर्जन :

Android 16 – 7.5%

Android 15 – 19.3%

Android 14 – 17.2%

Android 13 – 13.9%

सिक्योरिटी अपडेट न मिलने वाले वर्जन :

Android 12 – 11.4%

Android 11 – 13.7%

Android 10 – 7.8%

Android 9 – 4.5%

Android Fragmentation – बड़ी वजह

Android इकोसिस्टम में अपडेट की जिम्मेदारी सिर्फ Google की नहीं होती। Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo और Motorola जैसी कंपनियां अपने-अपने फोन के लिए अलग शेड्यूल पर अपडेट देती हैं। कई कंपनियां 2–3 साल बाद पुराने फोन के लिए अपडेट देना बंद कर देती हैं। इसे Android Fragmentation कहा जाता है।

Fragmentation की वजह से मार्केट में कई अलग-अलग वर्जन एक साथ चलते हैं, जिससे पुराने डिवाइस सिक्योरिटी रिस्क में आ जाते हैं। इसके उलट, Apple अपने iPhone में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंट्रोल करता है, इसलिए पुराने iPhone को लंबे समय तक अपडेट मिलता है। यही वजह है कि Android फोन पुराने वर्जन पर असुरक्षित हो जाते हैं।

बिना अपडेट वाले फोन का खतरा

बिना सिक्योरिटी अपडेट वाले Android फोन:

मालवेयर और स्पायवेयर का आसान टारगेट बन सकते हैं।

यूजरनेम, पासवर्ड और बैंकिंग ऐप्स का डेटा चोरी हो सकता है।

OTP और मैसेज इंटरसेप्ट होने का खतरा भी रहता है।

हालांकि Google Play Protect Android 7 और उससे ऊपर के वर्जन पर मैलवेयर स्कैनिंग देता है, लेकिन यह सिस्टम लेवल के सिक्योरिटी पैच की जगह नहीं ले सकता।

बचने का तरीका

Google की सलाह है:

अगर आपका फोन Android 13 या उससे ऊपर अपडेट नहीं कर सकता, तो उसे बदल दें।

नया मिड-रेंज फोन पुराने फ्लैगशिप से ज्यादा सुरक्षित हो सकता है।

सिक्योरिटी अपडेट और सिस्टम पैच समय पर इंस्टॉल करें।

इस तरह, अपने फोन को अपडेटेड रखना और पुराने असुरक्षित वर्जन से बचना ही सुरक्षित डिजिटल जीवन की कुंजी है।



