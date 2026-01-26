Apple Siri Settlement: iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खबर! Siri प्राइवेसी विवाद पर Apple, इन यूजर्स को दे रही है हर्जाना

Edited By Radhika, Updated: 26 Jan, 2026 03:19 PM

नेशनल डेस्क: प्राइवेसी को लेकर लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद में दिग्गज टेक कंपनी Apple ने अब यूजर्स को हर्जाना देना शुरू कर दिया है। यह मामला 2019 में दर्ज उस मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें दावा किया गया था कि Apple का वॉयस असिस्टेंट 'Siri' यूजर्स की जानकारी के बिना एक्टिव हो जाता है और उनकी निजी बातें रिकॉर्ड कर लेता है।

किन्हें मिल रहा है पैसा?

9to5Mac की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक Apple ने उन एलिजिबल यूजर्स के खातों में सेटलमेंट राशि जमा करनी शुरू कर दी है, जिन्होंने समय सीमा के भीतर अपना दावा पेश किया था। जिन लोगों ने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर या पेमेंट ऐप्स का विकल्प चुना था, उनके पास पैसे पहुंचने लगे हैं। हालांकि, चेक या अन्य वैकल्पिक भुगतान माध्यम चुनने वाले यूजर्स को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।

क्या आप भी हैं इस हर्जाने के हकदार?

इस सेटलमेंट का लाभ पाने के लिए Apple ने कुछ कड़े मापदंड तय किए थे:

डिवाइस और समय: यूजर के पास 17 सितंबर 2014 से 31 दिसंबर 2024 के बीच कम से कम एक Siri सपोर्टेड डिवाइस (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch आदि) होना अनिवार्य था।

अनचाहा एक्टिवेशन: यूजर को यह साबित करना था कि उक्त अवधि के दौरान उनकी अनुमति के बिना Siri एक्टिव हुआ और प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ।

क्लेम फाइलिंग: जिन यूजर्स ने कंपनी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर जरूरी दस्तावेजों के साथ क्लेम फॉर्म भरा था, केवल उन्हें ही यह भुगतान मिल रहा है।

क्या है Siri प्राइवेसी विवाद?

Siri एक वॉयस असिस्टेंट है जो कॉल करने, मैसेज भेजने या अलार्म सेट करने जैसे काम वॉयस कमांड पर करता है। विवाद तब शुरू हुआ जब यह पाया गया कि Siri 'Hey Siri' बोले बिना भी कई बार खुद सक्रिय हो जाता है और बैकग्राउंड की बातचीत रिकॉर्ड कर लेता है। इसी गंभीर सुरक्षा खामी को लेकर 2019 में क्लास-एक्शन मुकदमा दायर किया गया था।