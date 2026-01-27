Main Menu

    1 घंटे की मुलाकात...और फिर थमा दिया 40,000 का बिल, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?

1 घंटे की मुलाकात...और फिर थमा दिया 40,000 का बिल, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?

27 Jan, 2026

अगर आप ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए सतर्क रहने का संकेत है। बेंगलुरु और मुंबई जैसे बड़े महानगरों में इन दिनों एक नया और खतरनाक ट्रेंड सामने आया है, जिसे ‘रेस्टोरेंट डेटिंग स्कैम’ कहा जा रहा है।

नेशनल डेस्क: अगर आप ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए सतर्क रहने का संकेत है। बेंगलुरु और मुंबई जैसे बड़े महानगरों में इन दिनों एक नया और खतरनाक ट्रेंड सामने आया है, जिसे ‘रेस्टोरेंट डेटिंग स्कैम’ कहा जा रहा है। इस ठगी में डेट पर गए लोगों से कुछ हजार नहीं, बल्कि 20 हजार से 50 हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं।

कैसे काम करता है यह पूरा खेल
इस स्कैम के पीछे संगठित गिरोह सक्रिय हैं, जो डेटिंग ऐप्स पर आकर्षक प्रोफाइल बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। बातचीत शुरू होते ही युवती खुद मिलने की इच्छा जताती है और फिर किसी खास कैफे, बार या लाउंज में आने पर जोर देती है। ये वही जगहें होती हैं, जहां रेस्टोरेंट मालिक और ठग पहले से मिले होते हैं। रेस्टोरेंट पहुंचते ही युवती बिना पूछे महंगी शराब, हुक्का और विदेशी डिशेज ऑर्डर करने लगती है।

कई बार मेन्यू में कीमतें तक नहीं लिखी होतीं। कुछ देर बाद युवती अचानक किसी इमरजेंसी का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है और डेट पर आए व्यक्ति को अकेला छोड़ देती है। इसके बाद असली झटका तब लगता है, जब रेस्टोरेंट स्टाफ भारी-भरकम बिल थमा देता है।

विरोध करने पर धमकी और मारपीट का डर
अगर कोई ग्राहक इतना बड़ा बिल चुकाने से मना करता है, तो कई मामलों में रेस्टोरेंट के बाउंसर और मैनेजर दबाव बनाते हैं। डराने-धमकाने, बदसलूकी और यहां तक कि मारपीट की शिकायतें भी सामने आई हैं। मजबूरी में लोग डर के कारण पूरा पैसा दे देते हैं।

इन इलाकों में सबसे ज्यादा मामले
पुलिस के मुताबिक बेंगलुरु के एमजी रोड, कोरमंगला, चर्च स्ट्रीट, इंदिरा नगर और कल्याण नगर के कुछ कैफे इस तरह की शिकायतों में सामने आए हैं। वहीं मुंबई में अंधेरी, बांद्रा और जुहू के कुछ छोटे क्लब और लाउंज इन गिरोहों के अड्डे बताए जा रहे हैं।

एक घंटे की डेट, 40 हजार की चपत
हाल ही में बेंगलुरु में एक शख्स से सिर्फ एक घंटे की डेट के नाम पर करीब 40 हजार रुपये वसूलने का मामला सामने आया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ रेस्टोरेंट संचालकों और इस गिरोह से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया है।

खुद को कैसे रखें सुरक्षित
पुलिस और साइबर एक्सपर्ट्स की सलाह है कि पहली डेट के लिए सामने वाले द्वारा सुझाई गई अनजान जगह पर जाने से बचें। मिलने से पहले रेस्टोरेंट या कैफे के ऑनलाइन रिव्यू जरूर देखें। ऑर्डर देने से पहले कीमतें साफ तौर पर पूछ लें और बिना सहमति के ऑर्डर आए तो तुरंत आपत्ति दर्ज कराएं। सतर्कता ही इस तरह के डेटिंग स्कैम से बचने का सबसे बड़ा हथियार है।

