Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: भत्तों में 25% की बढ़ोतरी के साथ डेढ़ साल का एरियर को लेकर बड़ी खबर

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: भत्तों में 25% की बढ़ोतरी के साथ डेढ़ साल का एरियर को लेकर बड़ी खबर

Edited By Ashutosh Chaubey,Updated: 15 Aug, 2025 11:23 AM

govt hikes tough area allowance by 25 arrears from jan 2024

भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। महंगाई भत्ता (DA) 50% तक पहुंचने के बाद अब Tough Location Allowance सहित अन्य विशेष भत्तों में 25% की स्वतः वृद्धि लागू कर दी गई है। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जो...

नेशनल डेस्क: भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। महंगाई भत्ता (DA) 50% तक पहुंचने के बाद अब Tough Location Allowance सहित अन्य विशेष भत्तों में 25% की स्वतः वृद्धि लागू कर दी गई है। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जो देश के दुर्गम और कठिन इलाकों में कार्यरत हैं। साथ ही उन्हें जनवरी 2024 से बकाया एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।

क्या है Tough Location Allowance?

Tough Location Allowance उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो देश के दुर्गम, दूरस्थ और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। इस भत्ते का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देना है।

25% की बढ़ोतरी अपने आप लागू होती है

वित्त मंत्रालय के 19 जुलाई 2017 के आदेश के अनुसार, जब भी महंगाई भत्ता 50% या उससे अधिक हो जाता है तो विशेष भत्तों में 25% की बढ़ोतरी स्वतः लागू हो जाती है। इसके लिए अलग से आदेश की जरूरत नहीं होती। इसी नियम के तहत Tough Location Allowance-I, II और III की दरों में संशोधन किया गया है।

नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू

हालांकि इस वृद्धि का आदेश अब जारी हुआ है लेकिन इसका लाभ 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को लगभग डेढ़ साल का एरियर भी मिलेगा। यह राशि एकमुश्त कर्मचारियों के खातों में भेजी जाएगी।

और ये भी पढ़े

किसे कितना भत्ता मिलेगा? (नए और पुराने रेट देखें)

1. Tough Location Allowance-I (Part-A और Part-B क्षेत्र)

पे लेवल पुरानी राशि नई राशि
पे लेवल 9 और ऊपर ₹5,300 ₹6,625
पे लेवल 8 और नीचे ₹4,100 ₹5,125

2. Tough Location Allowance-II (Part-C क्षेत्र)

पे लेवल पुरानी राशि नई राशि
पे लेवल 9 और ऊपर ₹3,400 ₹4,250
पे लेवल 8 और नीचे ₹2,700 ₹3,375

3. Tough Location Allowance-III (Part-D क्षेत्र)

पे लेवल पुरानी राशि नई राशि
पे लेवल 9 और ऊपर ₹1,200 ₹1,500
पे लेवल 8 और नीचे ₹1,000 ₹1,250

अन्य भत्तों पर भी पड़ेगा असर

महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचने के बाद केवल Tough Location Allowance ही नहीं बल्कि इस श्रेणी में आने वाले अन्य विशेष भत्तों पर भी असर पड़ा है। Bad Climate Allowance, Tribal Area Allowance और Sundarban Allowance जैसे भत्तों में भी 25% की स्वतः वृद्धि की गई है। ये सभी भत्ते कठिन और विशेष परिस्थितियों में कार्यरत कर्मचारियों को दिए जाते हैं। वित्त मंत्रालय के पूर्व आदेश के अनुसार, जब भी DA 50% तक बढ़ता है, तब इन विशेष भत्तों की दरें अपने आप 25% बढ़ जाती हैं और इसके लिए अलग से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। यह बढ़ोतरी भी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी, जिससे देशभर के हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

किसे मिलेगा फायदा?

इस बढ़ोतरी से उन केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा जो देश के पहाड़ी इलाकों, आदिवासी क्षेत्रों, सीमावर्ती इलाकों या अत्यंत कठिन जलवायु वाली जगहों पर तैनात हैं। ऐसे स्थानों पर कार्य करना न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है बल्कि जीवन की बुनियादी सुविधाएं भी सीमित होती हैं। Tough Location Allowance और अन्य विशेष भत्तों में हुई इस 25% की वृद्धि से इन कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा होगा, जिससे उनके कठिन हालात की आंशिक भरपाई संभव हो सकेगी। यह निर्णय उनके योगदान और समर्पण को सम्मान देने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

सरकारी आदेश और स्वचालित प्रक्रिया

इस बार यह खास बात रही कि आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। वित्त मंत्रालय पहले ही साफ कर चुका था कि जब DA 50% हो जाएगा तो भत्ते स्वतः बढ़ जाएंगे। दूरसंचार विभाग ने इसे लागू करते हुए Tough Location Allowance की संशोधित दरों का आदेश जारी कर दिया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!