Harrier EV हादसा: तकनीक खराबी या लापरवाही? SUV के Summon Mode की चपेट में आकर गई शख्स की जान; देखें वीडियो

Edited By Mehak,Updated: 22 Aug, 2025 05:11 PM

नेशनल डेस्क : समय के साथ कारें भी अब स्मार्टफोन और गैजेट्स की तरह हाई-टेक हो चुकी हैं। कंपनियां लगातार अपनी गाड़ियों में नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी शामिल कर रही हैं ताकि ग्राहकों को ज्यादा सुविधा मिल सके। लेकिन कभी-कभी यही एडवांस फीचर्स हादसों की वजह भी बन जाते हैं। तमिलनाडु से सामने आया एक मामला इसी ओर इशारा करता है, जिसने लोगों के मन में आधुनिक कारों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

हादसा कैसे हुआ?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक SUV के Summon Mode के चलते एक शख्स की जान चली गई। वीडियो तमिलनाडु के अविनाशी इलाके का बताया जा रहा है।

वीडियो में दिख रहा है कि कार एक ढलान पर खड़ी थी। अचानक गाड़ी पीछे की ओर लुढ़कने लगी और उसके खुले दरवाजे के पास खड़ा शख्स SUV की चपेट में आ गया। बताया गया कि उसने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकने की कोशिश भी की, लेकिन SUV का वजन और स्पीड ज्यादा होने की वजह से वह गिर पड़ा और गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। गाड़ी पीछे जाकर एक दुकान से टकराई और फिर अचानक आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह गाड़ी रोक दी। यह पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें तारीख 14 अगस्त 2025 और समय शाम करीब 5:53 बजे दर्ज है।

क्या होता है Summon Mode?

टाटा हैरियर EV में दिया गया Summon Mode एक एडवांस फीचर है। इसके जरिए ड्राइवर बिना गाड़ी में बैठे, मोबाइल ऐप या रिमोट की मदद से SUV को आगे या पीछे चला सकता है।

  • यह फीचर खासकर तंग पार्किंग स्पेस या भीड़-भाड़ वाली जगहों में मदद करता है।
  • कार धीरे-धीरे आगे-पीछे चलती है और सेंसर- कैमरे आसपास का ध्यान रखते हैं।
  • कंपनी का दावा है कि किसी रुकावट आने पर गाड़ी अपने आप रुक जाती है।

सरल भाषा में कहें तो Summon Mode कार को 'रिमोट कंट्रोल वाली कार' की तरह बना देता है।

हादसे ने छेड़ी बहस

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर Summon Mode को लेकर बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स का कहना है कि दरवाजा खुला होने पर गाड़ी को मूव नहीं करना चाहिए था। वहीं कुछ का मानना है कि यह फीचर सुरक्षित है, लेकिन किसी तकनीकी गड़बड़ी या गलत इस्तेमाल से यह हादसा हुआ हो सकता है।

टाटा मोटर्स की प्रतिक्रिया का इंतजार

फिलहाल इस पूरे मामले पर टाटा मोटर्स की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लोगों का कहना है कि कंपनी को इस घटना की जांच कर स्पष्ट करना चाहिए कि यह हादसा तकनीकी खामी से हुआ या किसी और वजह से।


 

