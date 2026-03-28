हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी बोले - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव देश के लिए खड़े रहते हैं

Edited By Mehak,Updated: 28 Mar, 2026 01:18 PM
हरियाणा के मुख्यमंत्री Naib Singh Saini ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi हर संकट में नागरिकों के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। सैनी ने विपक्ष पर संकट का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाने और डीजल को शुल्क मुक्त...
नेशनल डेस्क : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर मोर्चे पर अपने देश के नागरिकों के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं, चाहे वह कोविड महामारी हो या पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष। सैनी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर ऐसे संकटों का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया। सैनी ने हरियाणा में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को लेकर कहा कि वह सुचारू और निर्बाध बनी हुई है।
उन्होंने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाकर तीन रुपये प्रति लीटर करने और डीजल को शुल्क से पूरी तरह मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस राहत का मतलब है कि इससे ईंधन की कीमतें स्थिर रखने में मदद मिलेगी। सैनी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, "हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'राष्ट्र प्रथम' के अटूट संकल्प से प्रेरित होकर अपने साथी नागरिकों के साथ हर मोर्चे पर मजबूती से खड़े रहे हैं।" उन्होंने कहा कि ऐसे समय में सहयोग करना विपक्ष की जिम्मेदारी है लेकिन वह लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। सैनी ने कहा, ''मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि किसी भी घबराने की जरूरत नहीं है।
उन्हें घबराकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए और किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए।'' उन्होंने कहा, ''हम नियमित रूप से तेल विपणन कंपनियों के संपर्क में हैं और उनके साथ बैठकें कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि 4,032 सरकारी पेट्रोल पंप हैं, जहां औसतन 4,804 किलोलीटर पेट्रोल और 12,003 किलोलीटर डीजल की बिक्री होती है।। सैनी ने मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की डिजिटल बैठक में शुक्रवार को हिस्सा लिया था। उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि हरियाणा में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुचारू और निर्बाध है।