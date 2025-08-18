Main Menu

Heavy Rain Alert: 19 से 24 अगस्त तक इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

18 Aug, 2025

heavy rain alert there will be heavy rain in these states from 19 to 24 august

नेशनल डेस्क: बंगाल की खाड़ी में बने एक निम्न दबाव क्षेत्र (low-pressure area) के कारण भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इस दबाव क्षेत्र के 19 अगस्त की दोपहर तक दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की संभावना है, जिसके चलते पूरे भारत में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

उत्तर प्रदेश और बिहार: इन राज्यों में फिलहाल मॉनसून कमजोर है, लेकिन 20 से 24 अगस्त के बीच भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी यूपी में 22 से 24 अगस्त के बीच बारिश हो सकती है।

उत्तराखंड: यहां पहले से ही हालात खराब हैं। मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

ओडिशा और छत्तीसगढ़: 18 अगस्त को इन राज्यों के दक्षिणी हिस्सों में बहुत भारी बारिश हो सकती है।

मध्य प्रदेश और विदर्भ: 18 से 24 अगस्त के बीच इन इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा।

उत्तर-पूर्वी राज्य: असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 20 से 24 अगस्त के बीच भारी से अत्यधिक बारिश का अनुमान है।

पश्चिमी राज्य: कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में 18 और 19 अगस्त को, जबकि गुजरात में 19 और 20 अगस्त को भीषण बारिश की संभावना है।

दिल्ली-एनसीआर और बिहार का हाल
दिल्ली-एनसीआर में पिछले 24 घंटों में हल्की बारिश हुई है और तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दिन भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं, बिहार में पिछले 24 घंटों में 7 से 10 सेंटीमीटर बारिश हुई है, लेकिन फिलहाल गर्मी और उमस बनी हुई है। अगले 48 घंटों तक मौसम ऐसा ही रहेगा, जिसके बाद 20 से 24 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है।

