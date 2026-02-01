Main Menu

Heavy Rain Alert: अगले 24 घंटे भारी बारिश मचाएगी तांडव, IMD ने इन राज्य में जारी किया येलो अलर्ट

Edited By Updated: 01 Feb, 2026 11:47 AM

नेशनल डेस्क: दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, इंदिरापुरम समेत कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग पहले ही 1 फरवरी के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी कर चुका था। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है।

तेज और ठंडी हवाओं ने राजधानी में ठिठुरन बढ़ा दी है। कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को ज्यादा ठंड महसूस हो रही है।

दिल्ली में आज का तापमान और हवा की स्थिति
IMD के अनुसार, आज दिल्ली का अधिकतम तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
हालांकि बारिश के बावजूद राजधानी की हवा पूरी तरह साफ नहीं हुई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है।

दिल्ली के प्रमुख इलाकों में AQI की स्थिति
अलीपुर – 298
आनंद विहार – 367
बवाना – 342
बुराड़ी – 333
चांदनी चौक – 343
द्वारका सेक्टर-8 – 351
जहांगीरपुरी – 365
लोधी रोड – 244
मंदिर मार्ग – 304
कुछ इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक माना जाता है।

जनवरी में चार साल का सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड
इस बार जनवरी महीने में राजधानी में कुल 25.3 मिमी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, यह बीते चार वर्षों में जनवरी में हुई सबसे अधिक बारिश है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी 2025 में 8.3 मिमी, 2023 में 20.4 मिमी और 2022 में 88.2 मिमी बारिश दर्ज की गई थी।

उत्तर प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं की संभावना
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कुछ इलाकों में कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। IMD के अनुसार, 1 से 3 फरवरी के बीच राज्य के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवाएं और आंधी चल सकती है। आने वाले घंटों में कुरुक्षेत्र, करनाल, नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मोदीनगर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल समेत कई जिलों में हल्की आंधी, बिजली गिरने और 30–40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।

बिहार में घने कोहरे का अलर्ट
बिहार में ठंडी पछुआ हवाओं के चलते सर्दी और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने चंपारण सहित राज्य के 12 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के कारण तापमान में और गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड का असर ज्यादा महसूस होगा।

हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में 1 से 3 फरवरी के बीच बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं उत्तराखंड में देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जैसे जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। पहाड़ों पर बर्फ गिरने से ठंड और बढ़ सकती है।
 

