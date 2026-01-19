Heavy Rain Alert: अगले 7 दिनों तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD का इन राज्यों में अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत में अगले सात दिनों तक मौसम अस्थिर रहेगा। मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में लगातार तीन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं, जिससे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी...

नेशनल डेस्कः दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत में अगले सात दिनों तक मौसम रहेगा अस्थिर। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड के बीच बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में लगातार तीन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी का अनुमान है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश और कोहरे से राहत मिलने की संभावना है। IMD ने अगले 7 दिनों तक भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है।

भारी बारिश के आसार

मौसम विभाग ने बताया है कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी की संभावना है, जबकि दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, बारिश से कोहरे से राहत मिलेगी, लेकिन ठंड में इजाफा देखने को मिलेगा।

तीन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय

मौसम विज्ञानियों की मानें तो 20 से 25 जनवरी के बीच हिमालयी क्षेत्र में लगातार तीन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेंगे। इसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी होगी, जबकि दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है।

बिजली गिरने की आशंका

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 22 और 23 जनवरी को पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तेज हवाओं का प्रभाव रहेगा। वहीं 23 जनवरी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी तेज हवाओं की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में 22 से 25 जनवरी के बीच बिजली गिरने की आशंका है। राजस्थान में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के कारण लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। नागौर में न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री, अलवर में 7.2 डिग्री, सिरोही में 8.1 डिग्री, लूणकरणसर और श्रीगंगानगर में 8.3 डिग्री, अंता में 9.0 डिग्री और बीकानेर में 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में बीती रात न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री रहा।