Heavy Rain Alert: आफत के होंगे अगले 3 दिन, IMD ने इन राज्यों में जारी किया बारिश का हाई अलर्ट

नेशनल डेस्क : मानसून के इस सीज़न में देशभर में शानदार बारिश हुई, हालांकि अब मानसून के बाद ठंड भी पड़ने लगी है, लेकिन कई राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। 2025 में देशभर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखने को मिली थी और 2026 में भी मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि कई राज्यों में शानदार बारिश होगी। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 19, 20 और 21 जनवरी के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने नागरिकों से सावधानी बरतने, बाढ़ और पानी भराव वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने और जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह भी दी है।

केरल में मौसम

केरल में मानसून सबसे पहले आया और राज्य में जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। मानसून के बाद भी राज्य में रुक-रूककर बारिश जारी रही। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 19 से 21 जनवरी तक केरल में भारी बारिश हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश में मौसम

हिमाचल प्रदेश में भी मानसून के दौरान अच्छी बारिश हुई और उसके बाद बर्फबारी और ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार 19, 20 और 21 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में जमकर बादल बरसेंगे।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

मौसम विभाग ने अन्य राज्यों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। 19, 20 और 21 जनवरी को तमिलनाडु, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई जगह भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में भी इन तीन दिनों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी है।