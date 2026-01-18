Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Heavy Rain Alert: आफत के होंगे अगले 3 दिन, IMD ने इन राज्यों में जारी किया बारिश का हाई अलर्ट

Heavy Rain Alert: आफत के होंगे अगले 3 दिन, IMD ने इन राज्यों में जारी किया बारिश का हाई अलर्ट

Edited By Updated: 18 Jan, 2026 05:00 PM

the next 3 days will be critical the imd has issued a high alert for heavy rain

देशभर में मानसून के बाद भी बारिश का सिलसिला जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 19, 20 और 21 जनवरी के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल और हिमाचल प्रदेश में भी जोरदार बारिश और ठंड बनी रहेगी। तमिलनाडु, उत्तराखंड,...

नेशनल डेस्क : मानसून के इस सीज़न में देशभर में शानदार बारिश हुई, हालांकि अब मानसून के बाद ठंड भी पड़ने लगी है, लेकिन कई राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। 2025 में देशभर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखने को मिली थी और 2026 में भी मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि कई राज्यों में शानदार बारिश होगी। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 19, 20 और 21 जनवरी के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने नागरिकों से सावधानी बरतने, बाढ़ और पानी भराव वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने और जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह भी दी है।

केरल में मौसम

केरल में मानसून सबसे पहले आया और राज्य में जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। मानसून के बाद भी राज्य में रुक-रूककर बारिश जारी रही। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 19 से 21 जनवरी तक केरल में भारी बारिश हो सकती है।

यह भी पढ़ें - क्रेडिट कार्ड का बिल न चुकाने पर क्या हो सकती है गिरफ्तारी? जानें नियम

हिमाचल प्रदेश में मौसम

हिमाचल प्रदेश में भी मानसून के दौरान अच्छी बारिश हुई और उसके बाद बर्फबारी और ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार 19, 20 और 21 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में जमकर बादल बरसेंगे।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

मौसम विभाग ने अन्य राज्यों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। 19, 20 और 21 जनवरी को तमिलनाडु, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई जगह भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में भी इन तीन दिनों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी है।

और ये भी पढ़े

यह भी पढ़ें - जानें 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!