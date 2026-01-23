Main Menu

Heavy Rain: बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त, IMD का 28 जनवरी तक इन राज्यों में बिजली कड़कने और भारी बारिश का अलर्ट

Edited By Updated: 23 Jan, 2026 02:26 PM

imd issues lightning and heavy rain alert for these states till january 28

बसंत पंचमी के दिन उत्तर भारत में मौसम ने अचानक करवट ली। दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में तेज हवाओं और बारिश से ठंड बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी के कारण सड़कें और हाईवे ब्लॉक हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 26 फ्लाइटें रद्द...

नेशनल डेस्कः देशभर में बसंत पंचमी के मौके पर मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। दिल्ली से चंडीगढ़ तक तेज हवाओं और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। सुबह 4 बजे से ही कई क्षेत्रों में बारिश शुरू हुई, वहीं पहाड़ों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश और बर्फबारी के कारण फ्लाइटें रद्द हो रही हैं, सड़कें और हाईवे ब्लॉक हो गए हैं, और ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली से मनाली तक अधिकांश क्षेत्र कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। IMD ने 28 जनवरी तक दिल्ली-उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में बिजली कड़कने, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है।

उत्तर भारत में मौसम का अचानक बदलाव
पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से दिल्ली-NCR समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम ने अचानक करवट ली है। शुक्रवार सुबह तेज हवाओं और हल्की बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत कई शहरों में बारिश शुरू हो गई है। विभाग ने 28 जनवरी तक दिल्ली-उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में बिजली कड़कने, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी का अलर्ट जारी है।

कई शहरों में तेज हवाएं
IMD के अनुसार, पूरे उत्तर भारत में 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, गंगोह, देवबंद, शामली, मुजफ्फरनगर, कंधला, बिजनौर, खतौली, सकोटी टांडा, हस्तिनापुर, चांदपुर, बड़ौत, दौड़ाला, बागपत, मेरठ, खेकड़ा, मोदीनगर, किथोर, गढ़मुक्तेश्वर, पिलखुआ और हापुड़ में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं।
हरियाणा के यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, नारवाना, करनाल, फतेहाबाद, राजौंद, असंध, सफीदों, बरवाला, जींद, पानीपत, अदीमपुर, हिसार, गोहाना, गन्नौर, सोनीपत, खरखोदा, झज्जर, फरुखनगर, सोहाना, पलवल और औरंगाबाद में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई है।

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में जनजीवन प्रभावित
हिमाचल प्रदेश के शिमला, समरहिल, ढली, कुफरी और मनाली में बर्फबारी के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कों पर फिसलन और कई मार्गों के ब्लॉक होने के बावजूद पर्यटक और स्थानीय लोग बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। घाटियों में सफेद चादर जैसी बर्फ ने नजारा खूबसूरत बना दिया है। तापमान शून्य से नीचे गिर गया है। बर्फबारी से पर्यटन और बागवानी व्यवसाय को लाभ होने की उम्मीद है।

श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइटें रद्द
जम्मू-कश्मीर के कश्मीर घाटी में लगातार बर्फबारी जारी है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर खराब मौसम और रनवे पर बर्फ जमा होने के कारण 26 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इंडिगो और स्पाइसजेट समेत कई एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे उड़ानों की स्थिति की जांच कर एयरपोर्ट आएं। शोपियां-पुंछ-राजौरी से गुजरने वाली मुगल रोड और किश्तवाड़-अनंतनाग में सिंथन टॉप के मार्ग बर्फबारी के कारण बंद हैं।

