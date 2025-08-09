Main Menu

Heavy Rains: मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, 10, 11, 12, 13, 14, और 15 अगस्त को इन राज्यों में भारी बारिश

Edited By Anu Malhotra,Updated: 09 Aug, 2025 07:53 AM

heavy rains 10 11 12 13 14 and 15 augustuttarakhand himachal pradesh

नेशनल डेस्क: देश के कई हिस्सों में मौजूदा मानसून की सक्रियता ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। दिल्ली-NCR में आज सुबह से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है, जिससे लोगों को खासा झटका लगा है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों को लेकर कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे खासकर त्योहार रक्षाबंधन पर कई इलाकों में सावधानी बरतने की जरूरत है।

अगले सात दिनों तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना
मौसम विभाग के मुताबिक, 10 से 14 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में अत्यधिक बारिश का दौर शुरू हो सकता है। दिल्ली में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मध्य भारत और राजस्थान के कई इलाकों में हल्की बारिश के शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं, जो अगले चार-पांच दिनों तक जारी रह सकते हैं।

पूर्वोत्तर भारत में भी मानसून का असर तेज
पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। 8 से 13 अगस्त तक इन राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इन इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा है, क्योंकि भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है।

राखी के दिन और उसके बाद मौसम का हाल

मौसम विभाग की ओर से विशेष चेतावनी
कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बताया गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हाल ही में क्लाउड बर्स्ट (बादल फटना) हुआ है, जिससे कैलाश यात्रा पर निकले श्रद्धालु फंसे हुए हैं। इसी प्रकार, उत्तराखंड में भूस्खलन और दिल्ली-यूपी में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर लोगों को सुरक्षित रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है।
 

