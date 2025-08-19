भारी बारिश का कहर जारी, आज बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज, IMD ने दी चिंताजनक जानकारी

मुंबई में सोमवार तड़के से हो रही भारी बारिश से महानगर के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। भारत मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र में अत्यधिक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियातन मुंबई और ठाणे के सभी...

वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण सात लोगों की मौत हो गई है। लगातार बारिश से नांदेड़ जिले में 200 से अधिक ग्रामीण फंस गए, जिसके कारण अधिकारियों को बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना को तैनात करना पड़ा। राज्य सचिवालय में एक बैठक में बारिश की स्थिति की समीक्षा के बाद फडणवीस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘अब तक सात लोगों की जान जा चुकी है। कोंकण में कुछ नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है और जलगांव में भारी नुकसान हुआ है।''



उन्होंने कहा, ‘‘अलमाटी बांध पर कर्नाटक सरकार के साथ लगातार समन्वय जारी है..।'' फडणवीस ने कहा कि उन्होंने मंत्रालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में राज्य भर में वर्षा की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा, ‘‘रत्नागिरी, रायगढ़ और हिंगोली में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 17-21 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी है और पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।'' उन्होंने बताया कि छत्रपति संभाजीनगर मंडल में 800 गांव भारी बारिश से प्रभावित हैं। विदर्भ में लगभग दो लाख हेक्टेयर से ज़्यादा फसल बर्बाद होने की खबर है।



फडणवीस ने कहा, ‘‘मुंबई में आठ घंटों में 170 मिलीमीटर बारिश हुई। यहां 14 जगहों पर जलभराव हुआ, लेकिन केवल दो जगहों पर यातायात बाधित हुआ। रेलवे और मेट्रो सेवाओं का परिचालन सुचारू हैं। अगले 10-12 घंटे बेहद अहम हैं। स्थानीय निकायों को अवकाश घोषित करने का अधिकार दिया गया है।'' फडणवीस ने इससे पहले संवाददाताओं को बताया था कि मुंबई से करीब 600 किलोमीटर दूर नांदेड़ जिले के मुखेड़ तालुका से पांच लोग लापता बताए गए हैं।



उन्होंने कहा कि तालुका में स्थित महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच अंतर-राज्यीय सिंचाई परियोजना लेंडी बांध के जल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि लातूर, उदगीर और पड़ोसी कर्नाटक से बड़ी मात्रा में पानी इस क्षेत्र में छोड़ा जा रहा है। नांदेड़ के जिलाधिकारी राहुल कर्डिले ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि जिला प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सैन्य दल को बुलाया है। उन्होंने बताया कि राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) ने रविवार को भारी बारिश के बीच मुखेड़ तालुका के रावनगांव और हसनाल गांवों में फंसे 21 लोगों को बचाया। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के सात जिलों में पिछले पांच दिनों में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 205 पशुधन की हानि हुई है।



मुंबई में भारी बारिश के कारण निचले इलाके जलमग्न हो जाने के बीच शिवसेना (उबाठा) नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार को आरोप लगाया कि एक घोटाले के कारण सड़कें खराब हो गई हैं और उन्होंने स्थिति से निपटने में बीएमसी की तैयारियों पर सवाल उठाये। ठाकरे ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि चुनाव नहीं हो पाने के कारण पिछले तीन सालों से बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) पर राज्य सरकार का नियंत्रण है। यहां कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन चुनाव न होने का मतलब जवाबदेही का अभाव भी है।