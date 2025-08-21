चलेंगी तेज हवाएं, गरज-चमक के साथ होगी बारिश... IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

Edited By Harman Kaur,Updated: 21 Aug, 2025 05:11 PM
दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मंगलवार को हुई हल्की फुहारें भी मौसम को ठंडा करने में नाकाम रहीं। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि राजधानी और आसपास के इलाकों में अगले सात दिनों तक मौसम करवट...
नेशनल डेस्क: दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मंगलवार को हुई हल्की फुहारें भी मौसम को ठंडा करने में नाकाम रहीं। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि राजधानी और आसपास के इलाकों में अगले सात दिनों तक मौसम करवट ले सकता है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 22 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज-चमक की संभावना है। 23 से 25 अगस्त तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। वहीं, 26 और 27 अगस्त को तेज बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं।
उत्तर भारत में भी भारी बारिश की संभावना
IMD के अनुसार, 22 से 26 अगस्त तक जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा, पश्चिमी राजस्थान में भी 23 और 24 अगस्त को मूसलाधार बारिश का अनुमान है।
पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश का दौर तेज
पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। 22 से 24 अगस्त के बीच त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं, असम और मेघालय में 22 और 23 अगस्त को बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है।
राजस्थान के कई इलाकों में रेड अलर्ट
राजस्थान में भी मौसम सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में अगले तीन-चार दिनों तक कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा, जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी 22 से 29 अगस्त के बीच बारिश के आसार हैं।